"Ohren-Kino" in Konzertmuschel Von Karen Streich Baden-Baden - In Anwesenheit kurstädtischer Prominenz wurde am vergangenen Freitagabend das erste Konzert der neuen Reihe "Rendezvous Classique" der Baden-Badener Philharmonie in der Konzertmuschel vor dem Kurhaus aus der Taufe gehoben. In ihren Begrüßungsworten brachten der Hausherr, BKV-Chef Steffen Ratzel, und Oberbürgermeisterin Margret Mergen ihre Freude über diese sommerliche Konzertreihe zum Ausdruck, sie wünschten den zahlreich erschienenen Zuhörern genussreiche Konzerterlebnisse und der Baden-Badener Philharmonie mit ihrer Dirigentin Judith Kubitz allzeit gutes Gelingen. Promenadenkonzerte bot das traditionsreiche Orchester seinem Publikum eigentlich schon seit seinem Bestehen, aber sie fanden überwiegend nachmittags statt, und da kann es im Sommer schon mal recht heiß sein. Die Reihe "Rendezvous Classique" am Abend zu veranstalten, zeigte sich als eine gute Idee. Ganze Familien mit und ohne Hunde, Touristen und Kurstädter flanierten an diesem sommerlichen Maiabend im Kurgarten mit dem traumhaften Blick auf das von der Abendsonne angeleuchtete Alte Schloss und zeigten großes Interesse an den musikalischen Darbietungen in der Konzertmuschel. Dirigentin Judith Kubitz, die auch frisch und freundlich moderierte, versprach ein "Ohren-Kino", das mit einem Medley "A salute to the big apple", arrangiert von Calvin Custor, eröffnet wurde. Der Reigen vieler bekannter eingängiger Melodien wirkte erfrischend. Doch bei dem folgenden "Panorama und Walzer" aus der Ballett-Suite "Dornröschen" von Piotr Iljitsch Tschaikowski zeigte sich die Philharmonie unter dem straffen, engagierten Dirigat von Judith Kubitz mehr zu Hause. Um die besondere Akustik der Konzertmuschel angeblich optimal zu nutzen, musizierte das Orchester erstmals in einer ungewöhnlichen Sitzordnung. Statt der Konzertmeisterin saß links neben dem Dirigentenpult die Stimmführerin der zweiten Violinen, die ersten Violinen reihten sich nach hinten an. Die Blechbläser agierten rechts und links vorne am Rand der Muschel, die Holzbläser musizierten rechts von der Dirigentin, wo sonst die Celli sitzen, diese waren wiederum nach hinten verbannt: ein etwas verwirrender Anblick, der die Beschallung für die hinteren Plätze im Publikum optimieren sollte. Im Programm ging es spanisch temperamentvoll mit einer Tarantella "La boda de Luis Alonso" von Geronimo Gimenez weiter, bevor zu einem Ausflug nach Wien eingeladen wurde mit den schönsten Melodien, Märschen und Walzern und bekannten Ohrwürmern, die zu einem Medley "Wien lässt grüßen" von Josef Bach zusammengestellt waren. Zum Abschluss dieses Premierenkonzertes erklang die erste große Orchestersuite des jungen Komponisten Fabian Joosten: Musik der Computerspiele, munter und einfallsreich orchestriert mit den Titeln "The First Steps", "Leaving Home" und "We're Going On an Adventure". Auch hier zeigte sich das Publikum begeistert. Mögen die weiteren Rendezvous-Classique-Konzerte, die immer an Freitagabenden bis zum August 2017 am oder bei schlechtem Wetter im Kurhaus stattfinden, ihre Zuhörer ebenso beglücken wie bei diesem gelungenen ersten Mal.

