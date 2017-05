Berlioz-See: Fische wohlauf Baden-Baden (sre) - Der Berlioz-See zwischen Festspielhaus und Einfahrt zum Michaelstunnel taugt bestens als malerisches Fotomotiv. In den vergangenen Tagen haben sich allerdings zahlreiche Baden-Badener Sorgen um das Gewässer gemacht: Schließlich sieht es derzeit doch sehr grün aus und die Algen gedeihen offenbar prächtig. Die Fische schwämmen schon an der Wasseroberfläche, der See sei womöglich gekippt oder stehe kurz davor, hieß es in sozialen Netzwerken im Internet. Auch bei der Verwaltung wurden besorgte Bürger bereits vorstellig. (sre) - Der Berlioz-See zwischen Festspielhaus und Einfahrt zum Michaelstunnel taugt bestens als malerisches Fotomotiv. In den vergangenen Tagen haben sich allerdings zahlreiche Baden-Badener Sorgen um das Gewässer gemacht: Schließlich sieht es derzeit doch sehr grün aus und die Algen gedeihen offenbar prächtig. Die Fische schwämmen schon an der Wasseroberfläche, der See sei womöglich gekippt oder stehe kurz davor, hieß es in sozialen Netzwerken im Internet. Auch bei der Verwaltung wurden besorgte Bürger bereits vorstellig. Stadtpressesprecher Roland Seiter gab gestern auf BT-Nachfrage aber Entwarnung: "Den Fischen geht es gut." Das habe das Gartenamt gestern Vormittag extra überprüft. Seiter hatte auch eine Theorie parat, warum die Fische dort an die Wasseroberfläche kommen und es aussieht, als schnappten sie nach Luft: "Sie öffnen das Maul und sammeln Pollen" - das habe er im heimischen Gartenteich ebenfalls schon beobachtet. In den See in der Hector-Berlioz-Anlage fließe regelmäßig frisches Wasser, betonte der Stadtpressesprecher: Es ist das abgepumpte Sickerwasser des Michaelstunnels, das hier eingeleitet wird und dann durch den See in die Oos gelangt. Und diese Zufuhr funktioniere einwandfrei - auch das sei zur Sicherheit überprüft worden. Zudem laufe täglich stundenlang die Fontäne. Diese sorge zusätzlich für eine Umwälzung des Wassers und bringe Sauerstoff mit ins Gewässer. Momentan sei eben die Phase des Jahres, in der die Algen besonders stark wachsen. Das werde sich aber regulieren - allerspätestens im kommenden Herbst.

