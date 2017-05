Rückenwind für Jubiläums-Winzertage Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Erfolgreich und mit zufriedenen Gesichtern ging die 39. Auflage der Mittelalterlichen Winzertage in Steinbach über die Bühne. Die Veranstalter konnten sich über eine starke Resonanz freuen, die zudem dem sommerlichen Wetter geschuldet war. Überall, wo für die Gäste Musik, Essen und Sitzplätze angeboten wurden, konnten die Helfer starke Nachfrage verbuchen. "Der Andrang war insbesondere am Freitag und am Samstag sehr groß, am Sonntag machte sich die große Hitze bei den Besucherzahlen bemerkbar", informiert Ortsvorsteher Ulrich Hildner auf Anfrage des BT. "Die Stimmung auf dem dreitägigen Fest war hervorragend. Die Festgemeinschaft freute sich über harmonische, friedliche, sonnenverwöhnte und gut besuchte 39. Mittelalterliche Winzertage", fasst Ortsvorsteher Ulrich Hildner zusammen. Er blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Die Winzertage haben viel Solidarität und Rückenwind für das Jubiläum im kommenden Jahr erfahren." 2018 feiert die Stadt Steinbach zum 40. Mal die Mittelalterlichen Winzertage. Bis zum letzten Programmpunkt am Sonntagabend feierten die Besucher in ausgelassener Atmosphäre. So lockte ein Klassik-Programm einige Besucher in die Pfarrkirche St. Jakobus. Dort verzauberte Ursula Falk die Zuhörer mit ihrer Orgelmusik. Zwischendurch steuerten die Autorinnen Gisela Hertel, Sabine Schöck und Marianne Spettnagel besinnliche Texte bei. Eingebettet von Harfenklängen ging es bei der nachfolgenden Präsentation im Ratssaal des Rathauses um die Kunst der Dichtung und der Musik. Edith Brettschneider, Traudel Roß und Günter Neidinger lasen abseits des Trubels aus ihren Werken. Walter Wendeling begleitete hierzu am Piano. Passend hierzu stellten einige Bildkünstler des Kulturensembles Baden-Baden ihre Werke für die Öffentlichkeit aus. Spektakuläres und Farbenfrohes boten zudem die Fahnenschwinger aus Rastatt auf dem Sternenplatz und beim Lager der Landsknechte. Geschicklichkeit der jüngeren Festbesucher war bei dem Hindernisrennen um die Kirche mit den Marktchaisen gefragt. Für die Kinder verschaffte die im Handwerkerhof installierte Spielstraße fröhliche Momente. Die Anwohner dort berichteten gegenüber dem BT, dass Helfer schon sehr früh am Sonntagmorgen den Bürgerpark von nächtlichem Unrat gesäubert hätten. Der Abschluss des dreitägigen Festes wurde mit der Aufführung auf den Kirchenstaffeln eingeläutet. Alle Akteure schlüpften bei hochsommerlichen Temperaturen nochmals in ihre Kostüme, um die alljährliche Botschaft der Winzertage zu übermitteln: für einige Stunden fröhlich und heiter den Alltag vergessen.

