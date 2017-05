Merkur-Bergbahn: Noch drei Jahre Galgenfrist

Stuttgart



Landesbeamte und der NS-Staat Stuttgart (lsw) - In welchem Maß haben die Beamten in den Länderministerien die Nationalsozialisten in Berlin unterstützt - und warum? Historiker wie Wolfram Pyta (rechts) und Edgar Wolfrum haben dies für die Zeit von 1933 bis 1945 in Baden und Württemberg untersucht. » Weitersagen (lsw) - In welchem Maß haben die Beamten in den Länderministerien die Nationalsozialisten in Berlin unterstützt - und warum? Historiker wie Wolfram Pyta (rechts) und Edgar Wolfrum haben dies für die Zeit von 1933 bis 1945 in Baden und Württemberg untersucht. » - Mehr