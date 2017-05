"Ernstfall" in der Winzergenossenschaft

(red) - Das Wetter war perfekt, und die Gäste zeigten sich gut gelaunt. Bei der offenen Bühne des Kulturforums "Bühl rockt" im Grünen Baum in Hatzenweier bekamen die Zuschauer wieder hochklassige Beiträge zu hören - unter anderem von US-Künstlern (Foto: pr). » - Mehr

Stuttgart