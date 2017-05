Ohne Worte: Hochgelobtes Festival gibt′s nicht mehr

In einer Mitteilung macht das Theater dafür die Baustelle auf dem Leopoldsplatz und die daraus resultierende Umleitung der Busse durch die Lichtentaler Allee verantwortlich. Dadurch seien Spielstätten rar geworden, heißt es. Dies habe sich letztlich bei der Auswahl der Gruppen als Hindernis erwiesen. "Darüber hinaus standen zwei besonders attraktive Produktionen für die Theaterbühne für den vorgesehenen Zeitraum nicht zur Verfügung", heißt es. "Deshalb mussten wir das Festival leider schweren Herzens absagen."

Wie das Theater zudem auf BT-Nachfrage wissen ließ, soll es auch in den kommenden Jahren kein "WOW"-Festival mehr geben. "Das Festival wird komplett abgesetzt", so Pressesprecherin Julia Klaas. Geplant sei dafür künftig eine jährliche Freilichtproduktion sowie dessen stärkere Etablierung in der Stadt und im Umland.

Bei dem 2015 erstmals und bisher einmalig initiierten Festival war sechs Tage lang in der Stadt darstellende Kunst gezeigt worden, die ohne Worte auskommt, beispielsweise Akrobatik, Jonglage, Ballett, Pantomime, Performances mit Licht, Musik- und Marionettenspiel. Das Festival war damals als großer Erfolg gelobt worden und sollte künftig alle zwei Jahre stattfinden. Beim Jahresbericht des Theaters vor dem Hauptausschuss kürzlich hatte Intendantin Nicola May kein Wort über die Absage des Festivals verloren.

Als "schönes Relikt des Festivals" bezeichnet May in der Pressemitteilung das Gastspiel "Sandträume", das am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr im Theater terminiert ist. Hier zeigt die spanische Kompagnie Ytuquepintas laut Mitteilung ein kunstvolles Zusammenspiel, von Sandmalerei, Marionettenkunst und Musik. Infos und Tickets dafür gibt es beim Ticketservice in der Trinkhalle unter (07221)932770 oder per E-Mail an ticketservice@baden-baden.de

