Junge Füchse müssen bald auf eigenen Pfoten stehen

Baden-Baden - Zwar bietet das Baden-Badener Tierheim in erster Linie Katzen und Hunden ein Asyl, doch immer wieder ist es auch nötig, Wildtiere aufzunehmen und sie aufzuziehen beziehungsweise bei Verletzungen zu pflegen. Zurzeit werden wieder etliche Wildlinge betreut: neben einigen Vögeln auch drei junge Fuchswelpen.

Zwei von ihnen, ein männliches und ein weibliches Tier, waren im Umland Baden-Badens in der Nähe eines Pferdestalls gefunden worden. Beobachtungen, die Reiter zuvor gemacht hatten, legten die Vermutung nahe, dass die Fuchsmutter, die offensichtlich einen sehr großen Wurf zu betreuen hatte, davon etwas überfordert war und bei einem "Umzug" zwei der Kleinen zurückgelassen hatte.

Sie kamen ebenso ins Tierheim, wo man dafür einen großen Raum im Katzenhaus freimachte, wie ein Fuchsjunges, das am Weg von Neuweier zur Yburg in einen Regenwasserabfluss gefallen war. Dieser Welpe hatte viel Glück, denn er steckte in der Tiefe im Schlamm fest - zufällig entdeckt wurde er vom Hund eines Spaziergängers. Die Feuerwehr holte das Fuchsjunge dann heraus.

Aufgezogen wurden die kleinen Reinekes - wie der Fuchs in der Fabel heißt - zunächst mit Hundewelpenmilch, die mit der Schoppenflasche verabreicht wurde. Inzwischen sind sie schon zwischen sechs und zehn Wochen alt und können auch schon feste Nahrung zu sich nehmen.

In einigen Wochen will man mit der Auswilderung der Füchse beginnen, damit sie sich nicht zu sehr an die menschliche Versorgung gewöhnen. Dies ist ein längerer Prozess, der sich auch über Monate hinziehen kann. Zunächst nimmt man den Jungfuchs einige Wochen lang täglich zur selben Zeit mit zu der Stelle, an der man ihn freilassen will. Dann lässt man ihn schließlich dort laufen.

In den kommenden Wochen muss man noch immer regelmäßig zur selben Zeit an die Auswilderungsstelle zurückkehren, weil sich der Fuchs noch eine Weile dort blicken lässt, um hier möglicherweise weiterhin bequem mit Nahrung versorgt zu werden. Eine Fütterung muss dann aber Schritt für Schritt immer mehr reduziert werden, damit Reineke Fuchs bald komplett auf eigenen Pfoten steht.