PFC-Filtrat in Sandbach: Widerstand schwindet

Mehrere Einwender ließen sich dabei von der Verwaltung davon überzeugen, dass durch das geplante Verfahren die Qualität des Trinkwassers verbessert und die PFC-Fracht im Sandbach vermindert werden soll. Die Bürgerinitiative Sauberes Trinkwasser für Kuppenheim (BI) hatte schon vor der gestrigen Veranstaltung ihre Bedenken gegen die Pläne der Stadtwerke zurückgenommen.

Diese sehen den Bau einer sogenannten Umkehrosmoseanlage vor, die PFC herausfiltert. Übrig bleibt da neben reinem Trinkwasser auch ein Filtrat, das über einen Aktivkohle-Filter laufen soll, der dann nochmals den PFC-Gehalt um 75 Prozent reduziert. Erst dieser Rest - Retentat genannt - soll in den Sandbach geleitet werden. Nach Angaben der Stadtwerke werde dadurch die auf die Trinkwasserversorgung zurückgehende PFC-Belastung des Sandbachs von etwa fünf auf 1,25 Prozent sinken.

In einem Schreiben der Kuppenheimer Initiative heißt es nun: "Die BI erkennt an, dass die Stadtwerke alles derzeit technisch Machbare tun, um den PFC-Gehalt des Trinkwassers und in der Umwelt zu senken". Eine Rücknahme der Einwände kündigte auch die Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim an: Der Eindruck, dass durch das Aufbereitungsverfahren der Stadtwerke zusätzlich PFC in den Sandbach eingeleitet werde, sei falsch gewesen. Weiter gab die Anglerkameradschaft Iffezheim bekannt, dass ihre Bedenken nun ausgeräumt seien.

Hans-Jürgen Vogt, Vorsitzender des Baden-Badener Angelsportvereins, sagte: "Was Ihr hier macht, ist positiv für das Gewässer. Wir verzichten jetzt auf Rechtsmittel." Vogt verwies auch auf eine Hauptsorge des Vereins: "Wir wollen weiterhin essbaren Fisch fangen." Wolfgang Huber vom NABU übte hingegen scharfe Kritik an der Stadt Baden-Baden und sah Risiken für das Ökosystem. Ein Vorstandsmitglied des NABU wies allerdings im BT-Gespräch darauf hin, dass Huber hier nicht für die NABU-Führung spreche. Man schließe sich vielmehr der Haltung der Kuppenheimer Bürgerinitiative an.