Kein Ende im Claus-Prozess

Eine fantastische Geschichte Achern (red) - Es ist eine dieser Geschichten, die fast nur der Fußball schreibt: Im Jahr 2015 bolzt der SV Oberachern II noch in der Kreisliga B rum, zwei Jahre später, feiert das Team von Trainer Stefan Geppert den Aufstieg in die Landesliga - und darf sich auf einige Derbys freuen (Foto: toto).