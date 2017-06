Breites Spektrum an Ausbildungsberufen

und Bernhard Margull (Fotos)

Baden-Baden - In früheren Zeiten mussten Schulabgänger mitunter lange nach einer Lehrstelle suchen, heute hat sich das Blatt gewendet, sagte Harald Röcker, Geschäftsführer der AOK Mittlerer Oberrhein, gestern bei der Eröffnung der 17. Baden-Badener Ausbildungsmesse im Kongresshaus. Die Betriebe suchten händeringend Auszubildende und müssten deshalb zunehmend in deren Ausbildung investieren. "Auf der anderen Seite ist die Berufswahl für viele eine Entscheidung fürs Leben, nehmen Sie sich also Zeit und schauen sie sich um", riet Stefan Siebert, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, den Jugendlichen.

58 Betriebe präsentierten auf den drei Etagen des Kongresshauses mehr als 100 Ausbildungsberufe. Die Bandbreite reichte dabei von Bäcker über Elektrotechniker und Mediengestalter bis hin zu Verwaltungsangestellten oder Berufen des öffentlichen Dienstes, etwa bei Zoll oder Polizei. "Das ist schon gut, dass die Jugendlichen heute solche Möglichkeiten haben, sich umzuschauen, früher gab es das nicht, da hast du eben gemacht, was deine Eltern gemacht haben", sagte Hans-Peter Hüther. Er begleitete gestern seine Tochter Isabella Aoun durch den bunten Reigen an Ständen im Kongresshaus. Vater und Tochter waren sich dabei einig: Der Vorteil, sich bei Fachleuten und anderen Auszubildenden über deren Berufe zu informieren, sei immens. "In den Gesprächen erfährt man sehr viele informative Dinge, etwa, was alles Teil der Ausbildung ist, aber auch welche weiteren Möglichkeiten und Hürden es gibt", rekapitulierte Hüther.

Ähnlich sehen das auch die beiden 17-jährigen Schülerinnen Kati Miller und Alina Beli. Beide gehen auf die Baden-Badener Robert-Schuman-Schule und stehen kurz vor ihrem Abschluss. "Wir haben beide noch keinen konkreten Plan, in welche Richtung es einmal gehen soll, deswegen ist die Messe ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen." Doch nicht nur Informationen über sich und ihre Ausbildungsberufe hatten die Unternehmen zu bieten. Zahlreiche Mitmachaktionen und Gewinnspiele unterhielten ebenso wie Probieraktionen. So gab's von den Auszubildenden am Stand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) nicht nur Broschüren, sondern auch eine Gazpacho, eine spanische Tomatensuppe, zum Probieren. Einige Meter weiter war auch das Badische Tagblatt vertreten und lockte an seinem Stand neben Infos zu diversen Ausbildungsberufen auch mit der Fotowand (Bilderseite in der morgigen Ausgabe) und einem Roulettegewinnspiel.

Rund 2000 Besucher nutzen Angebot

Hinzu kam eine Fülle an Vorführaktionen, etwa am Stand der Firma Weingärtner. Dort konnten interessierte Jugendliche verfolgen, wie eine Selektiermaschine arbeitet, für die die Geroldsauer Firma die Steuerung erstellt.

Einen Rundgang über die Messe machte auch Baden-Badens Bürgermeister Alexander Uhlig, der sich schon zuvor überzeugt zeigte: "Wenn es diese Messe nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Hier können sich Firmen und Jugendliche begegnen."

Die Besucherzahlen zeigen, dass er mit dieser Meinung nicht allein dasteht. Rund 2000 Jugendliche nutzten gestern laut Angaben der AOK Mittlerer Oberrhein das Angebot im Kongresshaus.