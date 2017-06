Neuer Startpunkt für den Familienausflug auf Rädern Von Sarah Reith Baden-Baden - Ab aufs Rad heißt es wieder am Sonntag, 18. Juni, bei der Kurstadt-Tour. Bereits zum 11. Mal findet die Aktion für die ganze Familie statt, die diesmal mit einer neuen und reizvollen Route aufwartet. Im Mittelpunkt des Erlebnistags stehen Jahr für Jahr nicht sportliche Höchstleistungen, sondern es geht um den Spaß für die ganze Familie. Organisiert wird die Radtour mit Rahmenprogramm und Abschlussfest wieder gemeinsam von der Volksbank Baden-Baden/Rastatt, dem Badischen Tagblatt, der Sportstiftung Henn und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Zum ersten Mal startet das Traditionsereignis in diesem Jahr allerdings nicht am Leopoldsplatz, sondern am Aumattstadion, wie Volksbank-Bereichsdirektor Bernhard Veit gestern erläuterte. Diese Planänderung aufgrund der Leo-Baustelle eröffne auch interessante neue Möglichkeiten für die Streckenführung, sagte Veit weiter. So entsteht diesmal ein richtiger Rundkurs, der wieder am Aumattstadion endet. Es werde "eine runde Veranstaltung", versprach Ralph Neiniger vom ADFC denn auch mit einem Lächeln. Die abwechslungsreiche, aber auch für Kinder leicht zu bewältigende Route wird nach Kuppenheim, Haueneberstein und Sandweier führen und 24 Kilometer lang sein. Karten gibt es am Start für zwei Euro, Kinder und Jugendliche bis 16Jahre sind kostenlos dabei. Der Erlös wird gespendet und fließt in den Ausbau des Radwegenetzes. Los geht es wie immer um 10Uhr, es gibt aber einen Startkorridor bis 11 Uhr. Wer sportlich ist und die Strecke rasch bewältigt, sollte lieber erst gegen Ende dieser Zeitspanne losfahren, empfiehlt Veit - dann ist die Wartezeit auf die große Verlosungsaktion im Aumattstadion kürzer, die gegen 13.30 Uhr stattfindet. Wer seine Karte im Lauf der Tour bei den beiden vom Badischen Tagblatt betreuten Zwischenstationen abstempeln lässt, kann tolle Preise gewinnen. Unter anderem werden unter den Teilnehmern ein Wochenende im Europapark mit Übernachtung, ein Tablet-PC und Kinogutscheine verlost. Auch sonst ist für Jung und Alt im Aumattstadion einiges geboten: Bewirtschaftung gibt es im Biergarten, Erwachsene bekommen Informationen rund ums Rad, und die Jüngeren können sich beim Kinderschminken und beim Sportparcours der Sportstitftung Henn vergnügen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben