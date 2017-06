Der Mann, dem Deutschland zuhört

Baden-Baden - "Die Reise zum Mittelpunkt der Fußballwelt geht zu Ende. Willkommen!" Mit diesen Worten leitete Jens-Jörg Rieck einen der bedeutendsten Tage der deutschen Fußballgeschichte ein, den 13. Juli 2014, jenen heißen und in einigen Landesteilen gewittrigen Sommerabend, an dem das WM-Finale im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro ausgetragen wird. Deutschland und Argentinien stehen sich auf dem Feld der Träume gegenüber. Wahl-Baden-Badener Rieck kommentiert zusammen mit Armin Lehmann für den SWR respektive die ARD via Radio nach Deutschland.

Es ist das siebte Endspiel einer Welt- oder Europameisterschaft in Folge, das Rieck überträgt. Das hat vor ihm noch niemand geschafft.

Maracana, 13. Juli, 20. Spielminute, Rieck: "Großchance für Higuain! Um Himmels willen." Nur wenige kennen das Gesicht des Mannes, der sie mit solch emotionalen Schilderungen bei Weltmeisterschaft und Bundesliga via Radio oder Sportschau über die Geschehnisse auf dem Laufenden hält. Doch darauf kommt es auch nicht an: Seine Stimme und Wortgewandtheit sind es, die viele Radiohörer und Journalistenkollegen schätzen. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen. Es sind so viele, dass Rieck die genaue Zahl nicht im Kopf hat. "Knapp über zehn", schätzt er. Darunter gleich mehrfach der renommierte Herbert-Zimmermann-Preis, benannt nach dem Endspielkommentator des WM-Finales 1954. Maracana, 28. Minute, Rieck: "Und die Pläne der deutschen Mannschaft zerfallen wie eine Brausetablette." Was die Zielsetzungen der Nationalelf an jenem Tag sind, wer auf welcher Position spielt und wie die Statistiken für die vergangenen Spiele aussehen, hat Rieck auf diversen, zusammengehefteten Zetteln vor sich liegen, teilweise handschriftlich notiert und mit Schere und Klebestift zusammengeschustert. Denn ein Fußballspiel beginnt für den heute 54-jährigen Kommentator nicht erst mit dem Anpfiff, sondern schon Tage vorher mit dem intensiven Studium von Fachzeitschriften und Zeitungsartikeln.

Hält er eine Passage oder eine Geschichte für interessant und wichtig, wird sie ausgeschnitten. Fixpunkte sind dabei immer die Aufstellung vom letzten Spieltag sowie die Statistiktabellen aus dem Kicker-Sportmagazin. Für eine zusätzliche Flut an Informationen sorgt eine Nachrichtenagentur, die auf Fußball spezialisiert ist und die zu jedem Spiel 50 bis 70 DIN-A4-Seiten mit Informationen liefert. Doch pure Information macht noch keine gute Reportage. "Du kannst nicht immer nur kommentieren, Müller zu Kramer, Kramer zu Kroos, Kroos zu Klose, und dann noch ein paar Infos einstreuen, das ist langweilig, das will keiner hören", sagt Rieck.

Maracana, 45. Minute, Rieck: "Kopfball, Pfosten! Neiiiiiin! Der muss doch rein! Höwedes schlägt die Hände über das schüttere Haupthaar." Der Unterschied zwischen Monotonie und fesselnder Übertragung, er liegt in der Sprache, in den Formulierungen. Rieck holt sich dafür viel Inspiration aus der Literatur, geht für sein Leben gerne ins Theater. "Oft hörst oder liest du da irgendwas, was dir dann beim Kommentieren ganz urplötzlich wieder einfällt." Und so entstehen auch eher malerische Sätze, wie dieser: "Mittlerweile ist das Blau an diesem Nachthimmel einem Schwarz gewichen, ein großes schwarzes Loch, die Welt schaut herunter, zwei Milliarden vor den Fernsehern und bestimmt so viele vor den Radios" - Maracana, 90. Minute, Rieck.

Angefangen mit dem Kommentieren hat Rieck 1991 beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Schon in seinem ersten Jahr darf er die Fußballbundesliga kommentieren, Boxen, Olympia und Skilanglauf kommen später dazu. Doch der Mann aus Eberswalde macht nicht nur Radio. Er ist unter anderem fester Bestandteil des ARD-Sportschauteams. Ist er fürs Fernsehen im Einsatz, wird aber nicht noch parallel für den Hörfunk übertragen. "Bei den Sportschauspielen sitze ich nur auf der Tribüne und wir beraten schon während des Spiels, welche Szenen wir brauchen, und fangen gleichzeitig mit dem Schneiden der Beiträge an, sonst reicht die Zeit gar nicht", sagt Rieck. Denn: Die Sportschau startet um 18.10 Uhr, die Bundesliga endet aber erst gegen 17.20Uhr. Was kaum jemand weiß: "Wir kommentieren die Beiträge während der Sendung immer live, da wird nichts aufgezeichnet. Ich sitze dann in der Fahrerkabine des Übertragungs-Lkw und sehe parallel zu den Fernsehzuschauern den Beitrag - oft zum ersten Mal - und kommentiere."

Maracana, Verlängerung 124. Minute, elf Minuten nach dem 1:0-Treffer für Deutschland durch Mario Götze, Rieck: "Schluss! Bitte Schluss, mach doch Schluss. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Nächster Zweikampf (...). Und jetzt ist Schluss! Deutschland ist Weeeeltmeiiiissteeeer!"

