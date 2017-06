Französische Akzente und fetziger Big-Band-Sound

Baden-Baden - "Bleu, bleu, l'amour est bleu": Ein Gymnasium wie das Richard-Wagner-Gymnasium (RWG), dessen Alleinstellungsmerkmal das "Abi-Bac", das zweisprachige Abitur auf Deutsch und Französisch ist, fühlt sich auch bei musikalischen Anlässen dem Nachbarland verbunden. Also erlebten die Besucher des großen Sommerkonzerts am Dienstag- und Mittwochabend in der Aula der Schule ein Programm, das mit mehrstimmigen Chorsätzen und Chansons typisch französische Akzente setzte, aber auch mit englischen Songs sprachliche Vielfalt bewies.

Unter der überaus kompetenten und zugewandten Leitung von Barbara Krätschmer-Hochstuhl bildeten Sängerinnen und Sänger - nicht nur aller Klassenstufen, sondern auch Lehrkräfte und Eltern - unterschiedliche Chorformationen von beeindruckender Gesangskultur. Ob ein- oder mehrstimmig, stets präsentierten sich die Beiträge als harmonisches ausgewogenes Klangbild, das die Sinne gefangen nahm und auch instrumentale Solo-Glanzpunkte setzte. Am Schluss meldete sich in manchen Zuhörern leises Bedauern, hätte man doch noch stundenlang bei dieser schönen Musik geträumt, wie sogar Schulleiter Matthias Schmauder einräumte. Sozusagen als Schnittmenge nach den nostalgischen "La maladie d'amour" und "Falling in love with you" und vor fetzigem Big-Band-Sound trafen sich die Sänger und die Band-Musiker zu "Queen". Der Geist Freddie Mercurys elektrisierte das Publikum, als "Bohemian Rhapsody" Chor und Band begeisternd zusammenführte.

Im zweiten Teil stand mit der RWG-Band Vokalistin Vera Braun im gleißenden Rampenlicht. Dass dieses effektvoll die Bühne in wechselndes Farbenspiel tauchte, Soli mit Scheinwerfer-Spots apostrophierte, Nebel wallend das ganze Areal einhüllten und der Sound in möglichst optimaler Qualität die Trommelfelle bearbeitete, war das Werk der jüngsten Einrichtung am RWG: der Licht- und Tontechnik-AG von Klaus Webel, der sich als Band-Leader im Hintergrund hielt. Unter beträchtlichem Aufwand der Schule arbeiteten sich die zehn AG-Teilnehmer in die Kriterien der Bühnentechnik ein und schufen für die Musiker ein stimmiges Ambiente. Lag vor der Pause eine eher entspannt-nostalgische Stimmung über der Aula, so änderte sich die Atmosphäre, sobald Jonas Schumacher gekonnt als Drummer loslegte, Louis Schäfer und Robin Peschik ihre Saxofone zum Klingen brachten, Kevin Kehrer mit seinem Bass eine Spezial-Performance ablieferte, Paul Schmälzle sich als virtuoser Pianist am Keyboard profilierte, Philipp Dittrich Gitarren-Gigs zauberte. Im Mittelpunkt aber dominierte Vera Braun, die sich mit ihrer Stimme gegen die Phon-Attacken der Instrumente gut zu behaupten wusste. Ob "Sir Duke", oder "Supersticion" von Stevie Wonder, "You make me feel" von Carole King, "Treasure", der Song, mit dem Bruno Mars begeistert, die Euphorie des Publikums steigerte sich von Titel zu Titel; und so mancher ließ sich groovend und summend vom swingenden Rhythmus mitreißen.