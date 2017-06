Libellen und Amphibien sind seine Leibspeise

Sinzheim - Kleines Tier, große Wirkung: Der Kalikokrebs wächst sich zu einer zunehmenden Bedrohung für Amphibien und Libellen am Oberrhein aus - auch auf Sinzheimer Gemarkung. Die aus Nordamerika stammende, etwa zehn Zentimeter große Art breitet sich stark und schnell aus. Nun gibt es seit Herbst vergangenen Jahres ein neues Projekt in Sinzheim auf Leiberstunger Gemarkung.

Inmitten einer großen, saftigen grünen Wiese haben die Mitglieder des Naturschutzbunds (NABU) Baden-Baden/Sinzheim vor Jahren Tümpel in erster Linie für Libellen - im Blick hatten sie vor allem die südliche Mosaikjungfer, die südliche Binsenjungfer und die gefleckte Heidelibelle -, aber auch für Amphibien angelegt. Auf die hat inzwischen auch der Kalikokrebs ein Auge geworfen und sich dort niedergelassen. Die Folge: Er frisst die Insektenlarven und den Froschlaich, verschmäht selbst Artgenossen nicht, wenn nichts anderes da ist, und macht auch vor Pflanzen nicht halt. Das hat die Naturschützer auf den Plan gerufen.

Im Herbst 2016 haben sie eines der Gewässer mit einer Baumstammbarriere umgeben, die der Krebs, der über Land zieht und sich so ausbreitet, nicht überwinden kann. Das heißt, es kann auch kein Zuzug stattfinden. In Zusammenarbeit mit Prof. Andreas Martens von der Pädagogischen Hochschule (PH) in Karlsruhe und Ruth Hertweck vom Landschaftserhaltungsverband Rastatt, Dr. Franz-Josef Schiel vom Institut für Naturschutz und Landschaftsanalyse (Inula) in Freiburg sowie Marianne Leis-Messer und Dieter Peter vom NABU werden die Krebse in dem Teich alle paar Tage abgefischt, gezählt und daraufhin geprüft, wie viele männliche und weibliche Tiere ins Netz gegangen sind - seither etwa 800 Stück. Die große Aufmerksamkeit der Naturschützer gilt aber auch all jenen Lebewesen, für die der Tümpel eigentlich gedacht war. Die Maßnahme wird vom Regierungspräsidium Karlsruhe unterstützt und finanziert aus Mitteln der Landschafspflegerichtlinie.

Welch eine Freude das Vorkommen von Kaulquappen verursachen kann, sieht, wer mit Kindern oder Naturschützern unterwegs ist. Das Vorhandensein der kleinen schwarzen Froschnachkommen, der Fund von einem Molch, von einem schwarzen Wasserkäfer oder Gelbrandkäferlarven zaubert ihnen ein Strahlen auf die Gesichter. Denn es ist ein Zeichen dafür, dass das Abfischen der Kalikokrebse in den vergangenen Monaten positive Folgen hat.

Apropos Abfischen: Nicht nur mit Keschern und Sieben, sondern auch mithilfe von Lochsteinen werden sie des Kalikokrebses (Orconectes immunis) habhaft. Die Steine werden in den Teich gelegt, damit die Krebse in eines der Löcher umziehen. Das "Fertighaus" wird durchaus angenommen, wie Experte Martens vor Ort beweisen kann. Im Durchschnitt 150 Eier trägt ein Weibchen. Noch eine Besonderheit dieses Kalikokrebses ist, dass er sich mehr als doppelt so schnell zur Geschlechtsreife entwickelt wie heimische Arten. Und der Fremdling gräbt sich im Sommer, wenn das Gewässer trocken fällt, im Untergrund ein und übersteht so die Zeit.

Wie alle mit Gummistiefeln an den Füßen, aber als Einziger mit einem Hut bekleidet, der an diesem Tag als Sonnenschutz dient, erklärt Andreas Martens die Maßnahme vor Ort. Und er weist zugleich auf den benachbarten Teich hin, der als Vergleichsbiotop gilt, denn er wird nicht von einer Holzbarriere geschützt. Dass hier mehr Kalikokrebse leben, ist dank der Erläuterungen des Experten selbst für einen Laien bald zu erkennen. Das Wasser hat eine starke "Milchkaffeefärbung", und es wächst nicht ein Pflänzchen mehr im Wasser. Der Grund: Durch die vielen Krebse ist der lehmige Untergrund stark aufgewühlt und das Wasser schlammig. Die Folge: Die Fressfeinde aus der Luft wie Störche, Reiher und Eisvögel können wegen der Trübung die Krebse nicht sehen und schnappen, die durchaus auf ihrem Speiseplan stehen.

Die NABU-Mitglieder kommen etwa alle drei Tage her und fischen die Teiche ab. Etwa 30 Minuten, so Dieter Peter vom NABU, bräuchten sie für einen Kontrollgang, bei dem sie bisher immer etwa 30 bis 40Krebse erwischt hätten. Inzwischen habe ihre Zahl aber deutlich abgenommen.

Die Experten gehen davon aus, dass die Tiere von Kanadiern, die früher hier stationiert waren, eingeführt wurden. Denn bisher gibt es sie fast nur in Mittelbaden. Die vier einheimischen Flusskrebsarten sind laut Professor Martens, der von Haus aus Libellenforscher ist, aufgrund einer ansteckenden Krankheit, verbreitet durch amerikanische Krebse, stark zurückgegangen. Der Kalikokrebs in den USA ist nur einer von rund 150 und "lebt nur am Rand". Wichtig ist: Wer einen solchen Krebs entdeckt und Gefallen an ihm findet, soll ihn auf keinen Fall mitnehmen und in seinen Hausteich setzen, warnt Andreas Martens. Denn das helfe ihm bei der Weiterverbreitung. Aber wichtig sei, dass er von dem Fund benachrichtigt werde: (0176) 26754749, E-Mail flusskrebse@mail.de