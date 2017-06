Autofahrer sauer, Anwohner erfreut

Baden-Baden - Er trägt einen etwas martialischen Namen und sorgt zurzeit für allerlei Emotionen in der Kurstadt: Der Enforcement Trailer, übersetzt heißt das so viel wie Durchsetzungs- oder Vollstreckungs-Anhänger, ermöglicht der Stadt automatische Tempomessungen über lange Zeiträume und somit auch in der Nacht. Die Folge der jetzigen Testphase: Erwischte Autofahrer sind sauer, Anwohner äußern sich begeistert.

Der Blitzer am Straßenrand tarnt sich vor näherkommenden Autofahrern als harmloser Anhänger mit einem eigenen Nummernschild - nur zur anderen Seite hin wirkt er eher wie ein etwas utopisches Gefährt. Dieser Enforcement Trailer wurde von der Stadt für eine dreiwöchige Testphase zur Geschwindigkeitsüberwachung angemietet. Gestern zog man bei einem Pressegespräch eine erste Bilanz.

Die Messanlage, darauf verweist Manfred Schmalzbauer, Leiter der Verkehrsbehörde, gehöre ohnehin der Stadt und sei in anderen Fahrzeugen schon länger im Einsatz. Der eigentliche Trailer besteht im Wesentlichen nur aus dem fahrbaren Gehäuse und einer Hochleistungsbatterie. Letztere ermöglicht eine Einsatzdauer von bis zu fünf Tagen ohne menschliche Betreuung. Damit, so Schmalzbauer, stelle dieses System eine Kombination der Vorteile von mobilen und stationären Anlagen dar.

Immer wieder muss sich die Verkehrsbehörde Klagen von Bürgern anhören, dass in einzelnen Straßen gerade nachts zu schnell gefahren werde. Der Enforcement Trailer bot laut Schmalzbauer nun die Chance, dies zu überprüfen. So war der Anhänger vom 22. bis 31. Mai in drei Bereichen im Einsatz: Lichtentaler Straße, Balger Straße und sechs Tage lang in der Rheinstraße. Gemessen wurde in Tempo-30-Bereichen fast rund um die Uhr. Ergebnis: 2773 Beanstandungen mit 97 Anzeigen und zwölf Fahrverboten. Dabei wurden folgende Spitzengeschwindigkeiten registriert: 67 km/h in der Lichtentaler Straße, 72 km/h in der Balger Straße und 65 km/h in der Rheinstraße. Daraus zieht Manfred Schmalzbauer das Fazit: "Es hat sich bestätigt, dass nachts tatsächlich zu schnell gefahren wird." Anwohner der Rheinstraße hätten sich für die jetzt erfolgte Langzeitmessung sogar bedankt.

Der Trailer verschaffe der städtischen Verkehrsüberwachung mehr Flexibilität und ein größeres Zeitspektrum, meint der Leiter der Verkehrsbehörde. Er betont auch, dass die eigentliche Messung schon jeweils 50 bis 40 Meter vor dem Standplatz des Anhängers erfolge, bei der Vorbeifahrt werde nur noch das Foto gemacht.

Angst vor Vandalismusschäden an dem bei langen Messstrecken unbeaufsichtigten Gefährt hat man bei der Verwaltung nicht. Der Wagenboden werde hydraulisch direkt auf die Fahrbahn abgesenkt, so dass der 1,3 Tonnen schwere und rundum geschlossene Trailer kaum attackiert werden könne. Man habe durchaus schon festgestellt, dass jemand seine Wut an dem Anhänger auslassen wollte, berichtet Schmalzbauer. Dies habe aber dem Gefährt nichts ausgemacht - möglicherweise im Gegensatz zum Verursacher.

Der Behördenleiter machte gestern deutlich, dass auch ein Abstellen des Hängers auf schraffierten Flächen für die Stadt als Ausnahmenutzung erlaubt sei. Der "Vollstreckungs-Anhänger" wird nun noch eine Woche gestestet - gestern stand er in der Ooser Bahnhofstraße -, bevor die Erfahrungen analysiert werden sollen. Erst dann solle es laut Schmalzbauer eine Entscheidung geben, ob die Stadt den rund 60000 Euro teuren Trailer anschafft.