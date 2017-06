Bürgerinitiative: Planung aufgeben

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus den vergangenen Wochen ließen nur einen Schluss zu, heißt es in der Mitteilung der BI: Windkraftanlagen benötigten größere Abstände zur Wohnbebauung. Die Planungsabstände zu den Wohngebieten der Anlagen auf dem Wettersberg oberhalb von Geroldsau und auf dem Hummelsberg seien viel zu gering. "Die Gesundheit tausender Menschen steht auf dem Spiel", heißt es weiter. Die Planungen müssten sofort zum Schutz der Bürger aufgegeben werden.

Die Lärmprobleme und die Problematik des Infraschalls, der von Windkraftanlagen ausgehe, seien wesentlich größer als bislang vermutet, heißt es in dem Brief. Laut einer Untersuchung des Vereins Deutscher Ingenieure vom vergangenen Jahr stimmten die Angaben der Windradhersteller über Schallemissionen nicht. Dazu passten bundesweit viele Beispiele, bei denen große Anlagen in bis zu drei Kilometer Entfernung untragbare Lärmprobleme verursachten. Zudem gebe es eine im April veröffentlichte Studie der Charité Berlin, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Uniklinik Hamburg zum negativen Einfluss von Infraschall auf die Hirnaktivität. Eine Untersuchung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wiederum komme auf das Ergebnis, dass die Schallimmissionen großer Anlagen Reichweiten von mehr als 20 Kilometer haben. Um schwerwiegende Gesundheitsgefahren auszuschließen, müsse es einen Abstand von drei bis fünf Kilometern zu Wohnhäusern geben. Die geplanten Standorte auf dem Wettersberg und Hummelsberg liegen beide jeweils 600 Meter von den nächsten Ansiedlungen und einen Kilometer von größeren Wohnsiedlungen entfernt.

Wasserkraft und Sonnenenergie seien ein besserer Weg, die erneuerbare Energie in der Region voranzubringen, heißt es in dem Brief, der an Landrat Jürgen Bäuerle, an die Oberbürgermeister Margret Mergen (Baden-Baden) und Hubert Schnurr (Bühl) sowie an die Bürgermeister Katrin Buhrke (Forbach), Hans-Peter Braun (Bühlertal), Erik Ernst (Sinzheim), Toni Huber (Weisenbach), Dieter Knittel (Gernsbach) und Jürgen Pfetzer (Ottersweier) geschickt wurde.