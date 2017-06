Reise durch die Geschichte Sandweiers

Baden-Baden - Mit einer Fülle von Exponaten aus unterschiedlichen Epochen präsentierte sich das Heimatmuseum Sandweier bei einem Tag der offenen Tür im Jubiläumsjahr: Seit 30 Jahren gibt es den Heimatverein, das Museum ist seit 25Jahren zugänglich. Zahlreiche Besucher nutzten am Sonntag die Gelegenheit, in die Geschichte einzutauchen. Zudem stellte die Sandweierer Bildkünstlerin Rita Ludwig Werke aus.

Ihr umfangreiches Wissen bewiesen die Mitglieder des Heimatvereins, als sie die Besucher durch das Museum führten. Dieses verfügt über Ausstellungsräume auf zwei Etagen. So erinnert eine Sammlung heimischer Wildtiere an den ursprünglichen Zweck des 1602 erstellten markgräflichen Jagdhauses, an dessen Portal ein nachempfundenes korinthisches Kapitell auf die Architektur der Hochrenaissance verweist.

Auch etliche Überreste von Mammuts aus der Urzeit sind in Glasvitrinen zu sehen, darunter die mächtigen Stoßzähne und die ziegelsteingroßen Backenzähne. Alle Fragmente wurden beim Kiesabbau auf Sandweierer Gemarkung zutage befördert.

In zwei Sakralräumen stellen die Mitglieder des Heimatvereins die örtliche Kirchengeschichte aus. Besonders beeindrucken die Kirchenfenster mit kunstvoller Glasmalerei, aber auch die Heiligenskulpturen.

Ein eigenes Zimmer mit Text- und Bildquellen erinnert an die Zeiten, als Sandweier noch eine selbstständige Gemeinde war. Viel Detailarbeit haben die Mitglieder des Heimatvereins auch in die Ausstellung einer eigenen Münzsammlung gesteckt. Gleich im benachbarten Raum wurden die Besucher am Sonntag in die Alltagsgeschichte zu Beginn des 20.Jahrhunderts versetzt. Eine Kücheneinrichtung von anno dazumal vermittelt einen Einblick in die Entwicklung, wie Menschen aus vergangenen Zeiten die Lebensmittel weiterverarbeiteten und konservierten. Ein mit edlem Porzellangeschirr und Silberbesteck gedeckter Tisch zeigt, wie zu besonderen Anlässen in kleinbürgerlichen Familien gespeist wurde.

Die Fülle der zur Verfügung gestellten Exponate von Bürgern zeigt, wie sehr das Tun des Heimatvereins von der Bevölkerung unterstützt wird. Immer wieder würden die Mitstreiter kontaktiert, wenn es darum gehe, den historischen Wert alter Artikel zu beurteilen, informierte der stellvertretende Vorsitzende Rainer Braun beim Rundgang.

Der Heimatverein verfügt auf dem Gelände auch über ein ehemaliges Ökonomiegebäude, wo landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge alter Handwerksberufe gezeigt werden. Die neueste Errungenschaft, ein Backofen und ein überdimensioniertes Rührgerät aus einer alten Bäckerei, befinden sich in der Backstube, die derzeit aufgebaut wird.

Anlässlich des doppelten Jubiläums wagte der Heimatverein zudem auch noch eine neue Art der Ausstellung: Er präsentierte den Besuchern die abstrakten Werke der ortsansässigen Bildkünstlerin Rita Ludwig in der Scheune vor den landwirtschaftlichen Gerätschaften.