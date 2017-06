111 Orte: Und welches ist Ihr Lieblingsort?

Baden-Baden - Wir Baden-Badener wissen es längst: Die Kurstadt und ihr Umland lohnen, ausgiebig erkundet zu werden. Und das ist nun auch Thema eines Buches. Autorin Cornelia Ziegler, eine gebürtige Muggensturmerin, listet in einem neuen Reiseführer gar "111 Orte in und um Baden-Baden, die man gesehen haben muss", auf.

Auf den ersten Blick ist das ein ziemlich ehrgeiziges Unterfangen - und es ist ein Buchtitel, der selbst die eingeborenen Kurstädter neugierig machen dürfte. Gibt es rund um das Oostal tatsächlich so viele sehenswerte Plätze? Ein Blick ins Buch bestätigt es: Ja. Viel Wunderliches und Wunderbares listet die Autorin auf. Weit weg von den üblichen Standard-Reiseführer-Sehenswürdigkeiten macht sie mit dem Leser eine Entdeckungsreise "im badischen Paradies", wie der Verlag schreibt. Jeweils auf einer Doppelseite, wunderschön bebildert von Alfred Hössl, geht es beispielsweise um den Buberlbrunnen, die Alfred-Wegener-Brücke, das Paradies, den Goldenen Löwen, den Chaisenweg, den Panoramaweg, das Baden-Badener Logo, die Villa Boulez und das Batscharigebäude. Und beim Rundblick über die Grenzen Baden-Badens hinaus wirft die Autorin ein Auge auf Highlights wie den Bermersbacher Glücksweg, die Muggensturmer Kirche, die Winzergenossenschaft Affental, den Schwanen in Bühl oder die Historische Bibliothek Rastatt.

Cornelia Zieglers Stärke ist es, kleine Geschichten zu erzählen, statt nur Fakten aufzulisten. So ist der Reiseführer nicht nur eine Anleitung zum Bereisen der Kurstadt und ihrer Umgebung, sondern mehr ein Appetitmacher, den man in einer Mußestunde daheim durchblättern kann, um dann zum Schluss zu kommen: Da muss ich mal wieder hin!

Wenn Sie, liebe Leser, jetzt Appetit auf den Führer bekommen haben, der Ihnen die Augen für die Schönheiten und Wunderlichkeiten unserer Heimat öffnen kann, dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: Sie können einen solchen Führer gewinnen. Wie? Ganz einfach: Schreiben Sie uns unter dem Stichwort "111 Orte" eine E-Mail an redbad@badisches-tagblatt.de oder eine Postkarte an BT-Lokalredaktion, Stephanienstraße 1-3, 76530 Baden-Baden mit Ihrer Adresse und Telefonnummer - und verraten Sie uns in ein, zwei Sätzen, von welchem Ort in oder um Baden-Baden Sie denken, dass man ihn unbedingt gesehen haben muss! Einsendeschluss ist Donnerstag, 8. Juni. Die interessantesten Tipps veröffentlichen wir demnächst im BT, und unter allen Einsendern verlosen wir zehn Exemplare des Buches. Viel Glück!

Der Führer "111 Orte in und um Baden-Baden, die man gesehen haben muss" von Cornelia Ziegler und Alfred Hössl (Fotos) ist erschienen im Emons-Verlag und kostet 16,95 Euro.