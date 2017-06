Zur Abkühlung stehen Wannen bereit

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Eine mitreißende Wettkampfatmosphäre herrschte an allen drei Festtagen beim Pfingstsportfest des Fußballclubs (FC) Neuweier, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Das Sportfest an Pfingsten stellt für den Verein mit mehreren hundert Besuchern jedes Jahr ein Großereignis dar. Zum Auftakt am Freitagabend folgten mehr als 36 Freizeit- und Betriebsgruppen - darunter sieben Damenmannschaften - der Einladung der Veranstalter, um beim Elfmeterschießen möglichst viele Treffer zu erzielen. Der Vorsitzende des FC, Sebastian Scholl, nannte die hohe Anzahl gemeldeter Mannschaften den höchsten Stand seit etlichen Jahren. An fünf verschiedenen Toren traten die ambitionierten Sportler gegeneinander an. Bei Einbruch der Dunkelheit spielten die Teilnehmer bei Flutlicht. Für die Siegermannschaft lockte ein attraktives Preisgeld. Reger Andrang für große und kleine Fußballbegeisterte gab es am zweiten Festtag, als mehr als 200 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten mittelbadischen Bezirk beim Spieletag Turnieratmosphäre "schnupperten". Rund 60 Vereinsmitglieder sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe. Alle auf dem Platz stattfindenden Spiele begannen und endeten jeweils zeitgleich. Für die Jüngsten auf dem Spielfeld wie etwa die Bambinis war es das erste größere Turnier überhaupt. Trotz der schwülen Witterung hielten die Jugendlichen bis zu den Finalentscheidungen tapfer durch. Wem es zu heiß wurde, der kühlte seinen Kopf geschwind im Wasser, das in Wannen bereitgestellt wurde, ab. Mädchen und Jungen spielten bei den Siebenjährigen in einem Team zusammen. Die Erwachsenen feuerten die Kleinen von zwei Seiten an: Während die Trainer vom Platz aus taktische Tipps zuriefen, fieberten die Eltern am Spielfeldrand mit. "Marlon hat sein erstes Turniertor geschossen", freute sich Marlons Mutter Sylvia Frey vom mitgereisten Sinzheimer Fan-Tross. Es dauerte beim Sinzheimer F-Jugendteam kaum eine Minute, bis der Ball schon im Tor der gegnerischen Mannschaft versenkt war. Jedoch gingen am Ende des Tages alle Kinder als Sieger vom Platz, denn für jeden gab es eine "Gold"-Medaille für die Teilnahme. Unter den insgesamt acht Juniorenteams gewann der Gastgeber, die SG Neuweier/Varnhalt vor dem VFB Bühl und dem SV Sinzheim. Später trat die erste Herrenmannschaft des FC Neuweier im letzten Saisonspiel gegen den TuS Greffern an und gewann mit 3:0 Toren. Die Damenmannschaften der Region spielten in einem Kleinfeldturnier gegeneinander. Am Ende hatten hier die Damen von der SG Haueneberstein die Nase vor den Spielerinnen des SV Sinzheim. Die Damen der Spielgemeinschaft Bühlertal/Neuweier erreichten den dritten Platz. Am Sonntag fand ein offenes Turnier statt, bei dem die Teilnehmer verschiedener Vereine ihre technischen Fähigkeiten testen konnten. Von den sechs Mannschaften errang der SR Yburg den ersten Platz, gefolgt von den Spielern der KJG Rebland. Die Teilnehmer des Musikvereins Neuweier kamen auf den dritten Platz. Mit einem Spiel der "Alten Herren" endete der sportliche Part des Festes. Die Live-Musikband "Park & Ride" läutete den Beginn des geselligen Teils ein und unterhielt die Gäste bei angenehmem Ambiente bis spät in die Nacht.

