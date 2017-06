"Perle" auf dem Weg zum Welterbe Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Den deutschen Welterbetag nahmen Bürgermeister Alexander Uhlig und Anne Bantelmann-Betz vom Landesamt für Denkmalpflege am Sonntag zum Anlass, interessierten Bürgern bei einem rund zweistündigen Rundgang die Baden-Badener Besonderheiten vor Augen zu führen, die ihrer Meinung nach die Bewerbung um den Status einer Unesco-Welterbestätte rechtfertigen. Schon seit 2014 steht Baden-Baden zusammen mit zehn weiteren europäischen Kurstädten als "Great Spas of Europe" auf einer sogenannten Tentativliste (Vorschlagsliste) der Unesco. Im September soll es eine formale inhaltliche Vorprüfung geben, ehe Tschechien als federführender Staat den "seriellen transnationalen Antrag", wie es heißt, 2018 in Paris einreichen wird. Uhlig, gebürtiger Regensburger und schon von daher mit der Welterbe-Materie bestens vertraut, zeigte sich zuversichtlich, dass Baden-Baden die strengen Kriterien zur Kategorisierung als Welterbestadt erfüllen werde. Die ehemalige Sommerhauptstadt Europas sei zu jeder Jahreszeit schön, "eine Perle in der grünen Fassung". Die Anerkennung durch die Unesco und ein großes Autobahnschild "Welterbestadt Baden-Baden" wären für ihn das "i-Tüpfelchen" auf die seit 2008 laufenden wissenschaftlich fundierten Vorbereitungen des Landesdenkmalamts. Die städtebauliche Entwicklung sieht er durch die eventuelle Auszeichnung nicht gefährdet. Ein Hochhaus passe schon heute nicht in den historischen Kern der Stadt. Kosten entstünden auch "eher wenig, denn es ist alles schon da - ein beachtlicher Bestand, ein Gestaltungsbeirat und denkmalpflegerischer Sachverstand." Zu Windkraftanlagen, die die Bewerbung als Welterbestadt gefährden könnten, sagte Uhlig: "Wir haben spezielle Aufgaben in unserer Stadt und wollen diesen Status mindestens erhalten. Da passen Windkraftanlagen nicht hin." Sodann machte sich die Gruppe vom Kurhaus und der Trinkhalle aus auf den Weg über den Leo die Sophienstraße hinauf zum Friedrichsbad bis zum Marktplatz. Unterwegs erläuterte Anne Bantelmann-Betz neben der Architektur- und Kulturgeschichte seit Bénazets Zeiten auch die Besonderheiten, die Baden-Baden als Welterbestätte qualifizieren könnten. Der Bereich, um den es dabei geht, ist inklusive einer vorgeschriebenen Pufferzone rings herum 231 Hektar groß. Er umfasst alle Stadtviertel, die eine charakteristische Kurstadtanlage des 19. Jahrhunderts mit einem dichten Bestand an historischen Bauten ausmachen. Diese funktional voneinander getrennten Viertel sind die Altstadt mit dem römischen Bäderviertel, das Kurviertel mit den weitläufigen Garten- und Parkanlagen der Lichtentaler Allee, das Palais Hamilton oder das ehemalige Hotel Victoria am Leo, die Villenviertel Beutig, Quettig und Annaberg sowie Bereiche der Ooser und der Lichtentaler Vorstadt. Bis heute sind diese Viertel in ihrer Struktur, Substanz und ihren ursprünglichen Funktionen sowie den spezifischen Nutzungen der meisten historischen Bauten erhalten. Also gelebte Geschichte sogar bis zurück zur Römerzeit als Kernstück eines modernen Baden-Badens - ein historischer Kern, der bis heute lebt und funktioniert wie damals geplant, und der auch teilweise wiederbelebt wird, wie etwa mit der derzeitigen Sanierung des Europäischen Hofes. Bleibt jetzt nur noch, auf das "i-Tüpfelchen" Welterbestätte zu hoffen.

