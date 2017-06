Kuh, Kälbchen und Co: Hoffest lockt viele Gäste an

Von Alois Huck Sinzheim - Als großes Fest für die ganze Familie entwickelte sich der "Tag der offenen Tür" mit Hoffest am Pfingstsonntag beim St. Vinzenzhof. War es morgens beim Familiengottesdienst noch etwas frisch, lachte am Nachmittag die Sonne vom Himmel und lockte Hunderte Besucher an, die sich auch für die Gläserne Produktion des auf Milchviehhaltung ausgerichteten Bauernhofes interessierten. Musikalisch umrahmt vom Posaunenchor Bühl begann mit einem gut besuchten Gottesdienst unter freiem Himmel der Tag der offenen Tür beim Vinzenzhof. Der evangelische Pfarrer Jürgen Knöbl stellte die Worte "Alles hat seine Zeit" und "Danke sagen ist der Grundgedanke dieses Gottesdienstes" in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Gabriel Hurst, der zusammen mit seiner Familie und einigen Helfern den Hof betreibt, machte bei der Begrüßung auf den traditionellen Bauernmarkt und das große Kinderprogramm besonders aufmerksam. Er ging kurz auf die anspruchsvolle Situation ein, die ein Hof mit Milchviehhaltung mit sich bringt. Er hofft, dass es bald möglich sei, eine Weide für die Kühe einzurichten und somit in das Tierwohl zu investieren. "Die Gläserne Produktion will auch die Leistungen unserer regionalen Landwirtschaft deutlich machen", betonte Andrea Stief, Leiterin des Landwirtschaftsamtes des Landkreises Rastatt. "Die Wege vom Acker bis zur Küche und vom Stall bis auf den Teller des Verbrauchers" sollen transparent wiedergegeben werden. "Erleben Sie, wie Landwirtschaft hinter den Kulissen funktioniert und welche qualitativ hochwertigen Produkte in unserer Region erzeugt werden", riet sie den Besuchern. Und diese ließen sich nicht zweimal bitten. Wie der Vinzenzhof mit seinen 65 Milchkühen organisiert ist, darüber konnten sie sich an mehr als 50 Tafeln informieren. Interessante Erläuterungen über die Melktechnik beim vollautomatischen Melkroboter oder Erklärungen darüber, wie Joghurt und Frischkäse hergestellt werden, erhielten die Gäste. Inmitten einer großen Wiese war ein Freilufthühnerstall aufgebaut. Auf dem Hofgelände boten neun Erzeuger Informationen über ihre heimischen Produkte, die auch probiert werden konnten. Von Rinderbratwurst und Rindersalami aus Steinbach über Spargel und Himbeeren aus Kartung bis zu Honig und Honigprodukten aus Sinzheim und Destillaten aus Halberstung reichte das Angebot. Aus Hausach stammte leckerer Käse, aus Winden Brot und Nudeln aus Eigenproduktion. Aber auch Kartoffeln, Marmeladen und Gelees sowie die auf dem Vinzenzhof erzeugten Joghurts und Frischkäse waren zu haben. Das üppige Unterhaltungsprogramm für Kinder war fast schon abenteuerlich. Neben Kinderschminken und der großen Kindertraktoren- und Bobbycarbahn, einer Hüpfburg, Ponyreiten und einer Planwagenrundfahrt war die Heuhüpfburg ein besonderes Erlebnis. Erwachsene konnten ihre Treffsicherheit mit dem Radlader testen, große landwirtschaftliche Gerätschaften bestaunen, den Kuh- und Kälberstall besichtigen, den Pavillon mit den Automaten für Milch, Frischkäse und Eier bestaunen und für ihre Kleinen T-Shirts bedrucken lassen. Die jungen Kälber hatten es den Kindern besonders angetan und ein Dreijähriger strahlte wie ein Honigkuchenpferd, als er von seinem Papa hinter das Lenkrad eines riesigen Schleppers gesetzt wurde. Alle Hände voll zu tun hatten die Helfer des Gesangvereins "Fremersberg", der die Bewirtung der Gäste mit Braten, Würsten vom Grill, Getränken sowie Kaffee und Kuchen auch beim dritten Hoffest übernommen hatte.

