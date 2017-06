"Alte Dame" bekommt zweite Schokoladenseite

Von Sarah Reith Baden-Baden - Es ist nicht alles glatt gelaufen beim Mega-Projekt Europäischer Hof: Wie Bauherr Martin Buchli gestern erläuterte, wird das Projekt etwa um die Hälfte teurer als ursprünglich geplant, zudem dauern die Arbeiten länger. Davon ließ sich der Investor bei der Grundsteinlegung für den Neubau, der die historischen Baukörper verbinden soll, aber nicht die Laune verderben. "Natürlich werden wir fertig, aber nicht so schnell, wie wir gedacht haben", sagte er den Vertretern aus Verwaltung und Politik. Mit Blick auf den historischen Bestandsbau erläuterte er: "Diese alte Dame bringt uns richtig ins Schwitzen." So habe sich im Untergrund des früheren Hotelhofs noch ein großer Benzintank vom "ersten Herrn Steigenberger" befunden, über den die Luxuskarossen der Gäste betankt wurden - solcher Sondermüll muss natürlich aufwendig entsorgt werden. Und damit nicht genug: "Bei jeder Wand, die wir öffnen, kommt uns das Mauerwerk entgegen." Das Fundament der alten Gebäude habe man aufwendig abstützen müssen. Und auch das Dach des Haupthauses müsse komplett erneuert werden - das alte sei von Schimmel befallen. "Aber wenn wir dem historischen Anspruch gerecht werden wollen, sind es diese Mühen wert", machte der Schweizer deutlich. 70 Millionen Euro sollen Umgestaltung und Neubau nach derzeitigem Stand kosten, zuletzt war noch von einer Erhöhung auf 60 Millionen Euro die Rede gewesen (wir berichteten). Auch mit der ursprünglich angepeilten Eröffnung im kommenden Jahr wird es nichts, wie Buchli berichtete: "Irgendwann im ersten Halbjahr 2019" sei nun das Ziel. Um diesen Plan zu halten, sei man "parallel an mehreren Fronten" zugange: Anders als ursprünglich vorgesehen erstelle man nicht erst den Neubau und mache sich danach an die Sanierung des Altbaus. Vielmehr werde bereits seit Monaten auch im Inneren der Bestandsgebäude gearbeitet. Man fühle sich willkommen in der Stadt, betonte der Investor: Die Kommunikation mit Nachbarn und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung liefen "wie geschmiert". Oberbürgermeisterin Margret Mergen war denn auch voll des Lobes für das Projekt. Die Grundsteinlegung sei "ein Freudentag für Baden-Baden", betonte sie. Sie lobte zudem die Entwürfe, die nun umgesetzt werden: Durch diese bekomme der Europäische Hof künftig "zwei Schokoladenseiten". Früher sei das Hotel nur zur Oos hin ausgerichtet gewesen. Dass nun die Luisenstraße von der Rückfront zu einer zweiten Vorderfront werde, entspreche auch den Zielen der Stadt, diesen Bereich aufzuwerten. Matthias Heck, Finanzvorstand und Arbeitsdirektor der Steigenberger Hotels AG, zeigte sich ebenfalls voll Vorfreude. Er erinnerte daran, dass es sich um das Gründungshaus der Steigenberger Hotels AG handle. Nach der Sanierung soll es wieder von dem Konzern betrieben werden - und laut Heck modern und innovativ, aber entsprechend seines ursprünglichen Charakters auch luxuriös und traditionell daherkommen. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun: Es wird ein Keller für die gesamte Hoteltechnik inklusive moderner Lüftungsanlage gebaut, im Juli sollen die Arbeiten am Rohbau starten. Dieser Betonrohbau werde auch noch nicht sonderlich attraktiv aussehen, solange er keine Fassade habe, warnte der leitende Architekt Peter Kruse. Es müsse aber niemand erschrecken: "Cool bleiben, es wird wunderschön am Ende." Um an den Bau dieses neuen Europ-Teils zu erinnern, wurde gestern eine Grundsteinlegungs-Kassette in das mehr als 170 Jahre alte Mauerwerk des Hauptgebäudes eingelassen. Sie war unter anderem bestückt mit der aktuellen Ausgabe des Badischen Tagblatts, einem Bauplan sowie - als Symbol für die Wirtschaftlichkeit des Hauses - mit Euromünzen und Schweizer Franken.

