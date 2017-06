B 500 wird saniert: Mit Staus ist zu rechnen

Kontrolldruck wird erhöht Baden-Baden (as) - Die B 500 ist die laut Unfallstatistik für Motorradfahrer gefährlichste Ausflugsstrecke in ganz Baden-Württemberg. 2017 gab es schon wieder mehrere schwere Unfälle. Die Verkehrspolizei kontrolliert während der Biker-Saison (Foto: dpa) daher wieder verstärkt. » Weitersagen (as) - Die B 500 ist die laut Unfallstatistik für Motorradfahrer gefährlichste Ausflugsstrecke in ganz Baden-Württemberg. 2017 gab es schon wieder mehrere schwere Unfälle. Die Verkehrspolizei kontrolliert während der Biker-Saison (Foto: dpa) daher wieder verstärkt. » - Mehr