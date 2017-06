Müll am Fuß: Storch in Pflege



Baden-Baden (pi) - Zu einem schon vertrauten Ooser Anblick sind die Weißstörche geworden, die sich bei der Ooser Grundschule und seit vorigem Jahr zusätzlich auf einem Horst an der Ecke Sinzheimer Straße/Im Rosengarten niedergelassen haben. Schon zur Routine geworden ist dabei auch für den im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden zuständigen Storchenbeauftragten Stefan Eisenbarth die alljährliche Beringung der etwa sechs Wochen alten Jungstörche, damit diese an möglichen späteren Standorten identifizierbar bleiben. Bei der Ooser Schule konnte der Storchenbeauftragte gestern nur noch zwei von ursprünglich vier Jungstörchen beringen. Ein Junges sei eingegangen, während ein weiteres an Pfingsten, wie wir berichteten, aus bedrohlicher Lage, kopfüber am Nest hängend, durch die Hauptwache der Feuerwehr gerettet werden konnte. Letzteres werde derzeit noch bei Vogelschutzwart Pierre Fingermann in Rastatt wieder aufgepäppelt, sagte Eisenbarth. Auf Anregung des Ooser Storchenbeobachters Jean-Marc Maurer wird überlegt, das Nest auf dem Betonstrommasten bei der Schule gegen Ende des Jahres etwas "standfester" zu machen. Im Horst in der Sinzheimer Straße, wo zunächst drei Jungstörche zu verzeichnen waren, seien laut Eisenbarth zwei den Attacken von Fremdstörchen zum Opfer gefallen. Und aktuell ausgehorstet werden musste der verbliebene dritte Jungstorch, in dessen Bein eine aus herumliegendem Abfall stammende Kunststoffschnur eingewachsen war, wie gestern bei der vorgesehenen Beringung festgestellt werden musste. Auch dieser Jungstorch wurde zunächst zur Pflege an Pierre Fingermann übergeben. Dennoch beurteilt Eisenbarth den diesjährigen Nachwuchs in der Region mit 27 Jungstörchen in elf Horsten als relativ gut, was neben unvorhersehbaren Problemen grundsätzlich natürlich immer auch wetterabhängig sei. Ein allerdings ganz neues Problem sieht der Storchenexperte in dem vermehrten Aufkommen beziehungsweise Einsatz von Drohnen, welche Storcheneltern entsprechend aufschrecken und schlimmstenfalls zu einer Brutaufgabe führen können, so Eisenbarth. Dankbar und lobend äußerte sich der Storchenbeauftragte bei der gestrigen Beringungsaktion zur Unterstützung durch die Stadtwerke, deren Bereitstellung eines Hubsteigers die Durchführung der Beringung erst ermöglichte.

