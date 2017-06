Heimischen Wein ins Blickfeld rücken Baden-Baden/Bad Kreuznach (cn) - Die mangelnde Sensibilität einiger auswärtiger Veranstalter bei der Weinauswahl gegenüber einheimischen Winzern hat kürzlich bei einem Kongress in Baden-Baden für Empörung unter den Weinbauern gesorgt. Bei einem zeitgleich stattgefundenen Besuch von Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), Staatsministerin im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart, auf einem Sinzheimer Weingut, wurde die Staatssekretärin darüber informiert. Daraufhin erwähnte sie eine Initiative der rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden im Mainzer Landtag Julia Klöckner (CDU). BT-Interview Der Politikerin ist es gelungen, quer durch alle föderalen Ebenen regionale Weingüter aus der Pfalz bei Kongressen in ihrem Bundesland, aber auch bei offiziellen Empfängen und Veranstaltungen in der Bundeshauptstadt Berlin stets als "obligatorische Visitenkarte" zu präsentieren, um so den Weintourismus in ihrem eigenen Bundesland voranzubringen. Im Interview sprach Julia Klöckner mit BT-Mitarbeiterin Christina Nickweiler über ihre Bemühungen. BT: Frau Klöckner, inwiefern gab es bei Ihnen ähnlich gelagerte Fälle, dass beispielsweise Weine aus anderen Bundesländern oder dem Ausland bei offiziellen Anlässen von Städten in Weinbaugebieten bevorzugt wurde? Julia Klöckner: Das kommt immer wieder vor. Zu einem Jubiläumsfest des Landes Rheinland-Pfalz schenkte die Mainzer Staatskanzlei mal Rheingauer Wein aus. Das hat natürlich Hessen diebisch gefreut, ist Rheinland-Pfalz doch mit sechs Anbaugebieten das größte und wichtigste Weinbauland. Im Deutschen Bundestag gab es im Restaurant und bei Empfängen - als ich 2002 das erste Mal ins Parlament einzog - meistens ausländische Weine und Sekte. Nicht, dass die mir nicht geschmeckt hätten, aber im deutschen Parlament, das auch für die heimischen Winzer zuständig ist, sollten wir auch unsere eigenen Produkte präsentieren. Die Minister fahren in der Regel ja auch keinen Volvo oder Citroën als Dienstwagen. Ärgerlich finde ich es, wenn unsere deutschen Botschaften im Ausland nicht die Produkte ihres Landes, für das sie unterwegs sind, anbieten. Bei Franzosen wäre das unvorstellbar. BT: Wie sind Sie dem Argument begegnet, dass man gegen die Auswahl fremder Weine bei Veranstaltungen in Weinbauregionen leider nichts machen könne? Klöckner: Man kann etwas machen, wenn man nur will. BT: Was war für Sie der Grund, die Initiative zu gründen? Klöckner: Uns ging es nicht darum, dass es ausschließlich nur deutsche Weine gibt. Aber wir waren schon verwundert, wie unbekümmert man Weine und Sekte aus aller Welt anbietet, aber die eigenen steuerzahlenden Winzer vergisst, über die man gerne im Agrarausschuss und andernorts lobende Sonntagsreden hält. Es war damals unter dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, als zur Eröffnung der neuen Legislaturperiode italienischer Prosecco ausgeschenkt wurde beim Empfang. Erst dachte ich, wie nett, die Italiener mit ihrer Geste, uns den Prosecco reichen zu lassen. Dann erfuhr ich aber, dass das weder ein Gastgeschenk noch sonst einen Hintergrund hatte, sondern schlicht gedankenlos so geordert worden war. Auftraggeber: der Deutsche Bundestag. Das wollte ich nicht akzeptieren, habe Verbündete gesucht aus allen Fraktionen - und dann haben wir unser Weinforum zur Unterstützung der heimischen Winzer gegründet. BT: Welche Personen, welche Organisationen und welche Interessengruppen sitzen denn in dieser Arbeitsgruppe? Klöckner: Alle Fraktionen sind vertreten, entweder die, die Weinbau in ihrem Wahlkreis haben, oder schlichtweg, sich für dieses Kultur- und Genussgut einsetzen möchten. BT: Mit welchen Argumenten konnten sie die Mitstreiter für diese Arbeit gewinnen? Klöckner: Anfangs wurde mir von einigen vorgeworfen, das seien nationalistische Tendenzen. Als ich dann meinte, Geld vom Steuerzahler als Abgeordneter anzunehmen, sei dann auch nationalistisch... - ein absurder Vorwurf. Wir setzen uns für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein, da sollte man die Bauern und Winzer nicht vergessen. Und das haben sehr viele, unabhängig von den Fraktionen, so gesehen. Das führte so weit, dass von den Fraktionen oder aus dem Kanzleramt uns vorher die Weinliste zum Drüberschauen geschickt wurde. BT: Wie ist es gelungen, die Präsentation kleiner, lokaler, regionaler Weingüter auf eine nationale Bühne zu hieven? Klöckner: Indem wir regelmäßig Winzer und Weinwerbungen aus den unterschiedlichen Anbaugebieten nach Berlin zu einer Weinprobe mit weinbaupolitischen Vorträgen einluden. Inklusive Presse waren der Zuspruch, die Aufmerksamkeit und dadurch die Verbreitung groß. Gebietsweinwerbung besorgt die Auswahl BT: Wurden diese Bestrebungen in politische Beschlüsse von bestimmten Gremien gefasst, um Verbindlichkeit zu schaffen? Klöckner: Nein, das nicht. Der subversive Weg war wirkungsvoller... Und das Auswärtige Amt legt seinen Botschaftern im Ausland unmissverständlich nahe, dass man deutsche Weine an jeden Ort der Welt geliefert bekommt. BT: Wie arbeitet diese Kommission, beispielsweise bezüglich dessen, dass die Auswahl der Weingüter bei den öffentlichen Darstellungen rotiert? Klöckner: Wir suchen nicht die Weingüter aus, sondern haben es den Gebietsweinwerbungen überlassen, wie sie sich präsentieren wollen. BT: Wie kann der Arbeitskreis so erfolgreich sein, dass er unabhängig von anderen Einflüssen funktionieren kann? Klöckner: Nachdem ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin, haben die Kollegen mit den Neuen das Weinforum fortgeführt. In jedem Landesparlament kann dieses Weinforum nachgeahmt werden. BT: Gegen welche Widerstände mussten die Mitglieder der Arbeitsgruppe ankämpfen? Klöckner: Eigentlich keine, es gab sehr viel Wohlwollen und auch Unterstützung durch das Deutsche Weininstitut aus Mainz. BT: Inwiefern bestehen noch Konflikte mit konkurrierenden Interessen aus anderen Bundesländern? Klöckner: Mir sind keine bekannt. BT: Wer finanziert diese Arbeitsgruppe? Klöckner: Das Weinforum arbeitet mit Sponsoren. BT: Was müsste ein erster Schritt sein, um für die Weingutsbesitzer rund um Baden-Baden ein äquivalentes Modell zu installieren? Klöckner: Das Weinforum ist keine Agentur für bestimmte Weingüter oder Regionen. Es geht um die Bewusstseinsbildung bei öffentlichen Veranstaltungen, auf heimische Produkte zu achten.

