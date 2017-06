Elternprotest: Theater setzt Kinderstück ab

Baden-Baden - Das Kinderstück "Ein Känguru wie du" wird in der kommenden Saison nicht mehr im Theater im Kulissenhaus (TiK) gezeigt. In der Geschichte, die auf einem Kinderbuch von Ulrich Hub basiert, geht es um Zirkustiere, ein schwules Känguru und um den Umgang mit Homosexualität. Das ist offenbar ein zu schwieriges Thema - jedenfalls für manche Eltern und Lehrer in der Region.

"Wem hat das Stück gefallen?" Sofort springen 28 Jungen und Mädchen der Klasse 5a von der Klosterschule vom Heiligen Grab auf. Aufstehen bedeutet Zustimmung, Sitzenbleiben Verneinung. So hat es Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner mit den Besuchern des Jugendstücks "Ein Känguru wie du" vereinbart. Es ist Freitagmorgen, die Klasse war mit den Lehrerinnen Gabriele Jahns und Franziska Lorenz im TiK. Mit dem Einverständnis der Eltern ausgestattet, stand dem Ereignis nichts im Weg. Anders als an anderen Schulen, wo Erziehungsberechtigte und Lehrer ihr Veto eingelegt hatten.

"Wir sind sehr traurig, dass wir das lustige und poetische Zirkusstück nicht mit in die nächste Spielzeit nehmen", sagt Intendantin Nicola May. "Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass ein schwules Känguru für viele Eltern so abschreckend wirkt, dass die Lehrer Probleme bekommen, den Theaterbesuch durchzusetzen. Wenn sie einmal da sind, sehen die Besucher des Stückes natürlich, dass es vielmehr um Toleranz, Vorurteile und Freundschaft geht als um das konkrete Thema Homophobie. Homosexualität selbst kommt ja gar nicht vor. Aber es ist leider so, dass wir wegen der damit verbundenen Ängste und Vorurteile einfach zu wenig Buchungen bekommen."

Mangelndes Interesse "nicht nachvollziehbar"

Für Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner ist das mangelnde Interesse an der Inszenierung "nicht nachvollziehbar". Ja, das Känguru ist schwul; es ist linkshändig und schwul geboren worden und bildet eine Ausnahme unter Artgenossen. Das Phänomen findet sich auch verbreitet unter Menschen, und ist - da steht die Klasse 5a voll dahinter - auch ganz "normal". Jetzt schnellen die Zeigefinger der Zehn- und Elfjährigen in die Höhe.

Gefällt den einen der clevere Panther Lucky (Manuel Dengler) am besten, zeigen andere Sympathie für den pummeligen Tiger Pascha (Patrick Schadenberg). Einige schließen vor allem den armen Trainer (Nadine Kettler) ins Herz, dessen Tiere kurz vor dem großen Zirkus-Wettbewerb ausbüxten. Die Vierbeiner hatten nämlich gehört, dass heiratsunlustige Männer in bunten Fräcken, wie er, die sich auch noch mit Parfüm besprühen - ihr Dompteur tut das wegen des Raubtiergestanks - schwul seien. "Bäh, Schwuchteln, Schwulis - was man so über diese Typen hört", schimpfen sie. Aufgeblähte Entrüstung, ungeprüfte Vorurteile und falsche Annahmen machen das Leben schwer, wenn man sich nicht richtig informiert.

"Die Welt ist bunt, und Liebe ist immer schön"

Da sind die Kinder im TiK vielen Erwachsenen voraus, die zwar beteuern, sie hätten mit Homosexuellen gar keine Probleme, aber... "Die Welt ist bunt, und Liebe ist immer schön", sind sich die 22 Mädchen und sechs Jungen mit Tiger und Panther einig, nachdem letztere im Box-Champion, dem Känguru Django (Sonja Dengler), einen guten Freund und Retter in der Not gefunden haben. Da spielt es auch keine Rolle mehr, dass Django ganz offen damit umgeht, dass er schwul ist. Selbst der Trainer hat Grund, seinen treuen Tieren dankbar zu sein - und besonders dem Känguru. Juliana, Max, Lisa, Viola, Kajus und die anderen sehen jedenfalls kein Problem darin, wenn sich zwei Menschen desselben Geschlechts lieben und zusammenleben. "Alles ist anders, als man es uns erzählt", merken sie und haben mit ihren paar Jahren auch schon erlebt, was Liebe in einem auslösen kann.

Was das Stück bei manchen Eltern in und um Baden-Baden ausgelöst hat, war für die Theaterleute deutlich spürbar. Lehrer schrieben von "Gegenwind durch die Eltern", es gebe sogar den Fall, dass Kinder für einen Nachbereitungsworkshop durch die Theaterpädagogik aus der Schule genommen wurden, damit sie mit dem Thema keine Berührung haben. "Ich war sehr überrascht, wie viele Vorbehalte und Ängste eine Auseinandersetzung mit dem Thema sexuelle Vielfalt, Vorurteile und Toleranz doch auslöst", sagt Dachsteiner. "Leider war es kaum möglich, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil sie gar nicht erst in unser Stück kommen wollen und auch nicht an den Nachgesprächen und Workshops teilnehmen." Vom Ticketservice habe es die Rückmeldung gegeben, dass am Schalter oft gesagt worden sei: "Na, da geh ich aber mit meinem Kind nicht rein", oder "das ist aber doch kein Thema für Kinder". "Und ob!", entgegnet Dachsteiner. "Denn wie im Bildungsplan formuliert, ist der Umgang mit Vielfalt eine wichtige zu erlernende Kompetenz, zumindest wenn wir in einer offenen Gesellschaft leben wollen, die von einem respektvollen Miteinander geprägt ist."

"Natürlich sieht man an diesen Reaktionen, wie wichtig und richtig es war, das Stück anzubieten. Aber wir möchten auch Lehrer, mit denen wir gut zusammenarbeiten, nicht in unangenehme Situationen bringen", begründet May, dass das Stück erst einmal nicht wieder gezeigt wird.

Für die Schauspieler ist die Diskussion über Sexualkunde-Lehrpläne auf Landesebene nicht nachvollziehbar. Sie finden: Auch in der neuen Saison sollte das Stück Schülern die Möglichkeit geben, herauszufinden, dass es nicht darum gehen sollte, Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern selbst herauszufinden, wie man leben und wer man sein möchte.

