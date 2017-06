Wegbereiter der Inklusion

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Eine ganz besondere Ehrung wurde jetzt Albert Warth aus Ebersteinburg zuteil. Bärbl Mielich, Staatssekretärin im Sozialministerium, überreichte ihm in Stuttgart die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehene seltene Auszeichnung der Staufermedaille in Gold. Damit einher geht die öffentliche Anerkennung und Würdigung seines ehrenamtlichen Engagements in der Behindertenhilfe, insbesondere des von Warth mitbegründeten Elternselbsthilfevereins "Lebens-Heimat". Als Vater einer behinderten Tochter hatte er die Wahl, "die Hände in den Schoß zu legen oder selbst aktiv zu werden", wie er sagt. Damals gab es noch keine Institutionen zur Unterstützung Behinderter und ihrer Familien, also blieb nur, "gemeinsam den Karren zu ziehen". Über Mund-zu-Mund-Propaganda lernte er weitere betroffene Eltern und Gleichgesinnte kennen, mit denen er 1964 in Görwihl im Hotzenwald den gemeinnützigen Verein "Lebens-Heimat" gründete, dessen Vorsitz er bis heute auf rein ehrenamtlicher Basis innehat. Es war und ist nach wie vor erklärtes Ziel, ein lebenswertes Umfeld für behinderte Kinder und ihre Angehörigen zu schaffen, was vor einem halben Jahrhundert noch einigen Mut erforderte. Damals galten diese Menschen eher als gern übersehene Randgruppe, ausgestattet mit nur wenig Rechten, erinnert sich der Geehrte. Mit dem aus Eigenmitteln der angeschlossenen Familien erstandenen ersten Gebäude war die Basis geschaffen, um geistig und mehrfach Behinderten mit viel Liebe eine Lebens-Heimat zu geben, wo sie in sozialer Gemeinschaft wohnen und arbeiten können. Es funktioniert wie das Zusammenleben in einer Großfamilie, schildert Warth seine Erlebnisse. Wobei das Leben der hier betreuten behinderten Menschen weitgehend selbst bestimmt gestaltet wird, in Würde und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Inzwischen sind weitere Häuser dazu gekommen mit mehreren Außenwohngruppen, doch der Grundgedanke ist geblieben. Respekt und Akzeptanz sowie ein wertschätzendes Miteinander zeichnen die "Lebens-Heimat" aus, wie auch Staatssekretärin Mielich laut Warth in ihrer Laudatio betonte. Im Jahr 1982 fusionierte der Verein nach vorausgegangenen Sondierungsgesprächen mit der heutigen Reha-Südwest, die "Lebens-Heimat" erhielt einen Sitz im Aufsichtsrat, dem Warth seit 1990 angehört. Bereits 1993 erhielt er für sein außerordentliches Engagement und beharrliches Wirken für die Verbesserung der Lebensbedingungen behinderter Menschen die goldene Ehrennadel durch den Landesverband Baden-Württemberg des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Im Jahr 2001 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Band für seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Behindertenarbeit verliehen. Albert Warth ist zudem Initiator, Gründungsmitglied und seit 2004 Vorstandsvorsitzender der Tony-Marshall-Stiftung für Menschen mit Behinderung. Die seltene Ehrung der Staufermedaille in Gold zeige, wie herausragend Warths Verdienste um das Gemeinwohl sind, sagte Staatssekretärin Mielich bei der Verleihung. Der Geehrte sei ein Vorbild und Wegbereiter der Inklusion und habe schon lange vor Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention diese mit Leben erfüllt. "Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie Sie, die zupacken und Veränderungen anstoßen" so Mielich bei der feierlichen Zeremonie.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben