Villenkäufer geben weniger Geld aus Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Lebensqualität an der Oos ist gefragt, und so hielt sich in den vergangenen beiden Jahren der Immobilienumsatz in der Kurstadt bei immer noch steigender Tendenz auf einem hohen Niveau. Dies geht aus dem Jahresbericht 2015/16 über den hiesigen Immobilienmarkt hervor, den der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten jetzt veröffentlicht hat. Von diesem bei der Stadt Baden-Baden angesiedelten Expertengremium wurden in den beiden vergangenen Jahren mehr als 1900 Immobilien-Kaufverträge ausgewertet, die einen Gesamtumsatz von fast 700 Millionen Euro ausweisen. Dies ist eine Zunahme, die besonders auf einen kräftigen Sprung im Jahr 2016 zurückgeht, als bei Immobiliengeschäften in Baden-Baden mehr als 420 Millionen Euro den Besitzer wechselten. Gegenüber 2014 ist dies ein Umsatzanstieg von sogar rund 50 Prozent. Das kann man allerdings zu einem großen Teil auf fünf besondere Großprojekte im Vorjahr mit jeweils zweistelligen Millionenbeträgen zurückführen. Schaut man nach den diversen Immobilienarten, so ergibt sich ein vielgestaltiges Bild. Für Villen zum Beispiel, so stellen die Gutachter fest, wurde "nicht mehr ganz so viel Geld ausgegeben". Dies lag vor allem an einer Senkung des durchschnittlichen Kaufpreises von rund 1,97 Millionen Euro (2013/14) auf "nur noch" 1,51Millionen (2015/16). Insgesamt lag die Kaufpreisspanne für Villen zuletzt zwischen 700000 und 5,6 Millionen Euro. Bei allen anderen Haus- und Wohnungsarten sind die Preise in den vergangenen beiden Jahren angestiegen. In der Kategorie der Ein- bis Zweifamilienhäuser wechselten zwar weniger Objekte den Besitzer, doch der mittlere Kaufpreis stieg von rund 314000 (2013/14) auf 350000 Euro. Bei Reihen- und Doppelhäusern kletterte der erzielte Durchschnittspreis von 271000 auf 286000 Euro. Ähnlich sieht es bei Mehrfamilienhäusern aus, wobei die einzelnen Verkaufssummen allerdings eine starke Streuung aufweisen. Im Durchschnitt aber gingt der Kaufpreis kräftig nach oben von 721000 auf 832000Euro. Die Kategorie Wohnungs- und Teileigentum trug wieder fast zur Hälfte aller Immobilientransaktionen in Baden-Baden bei. Bei den Erstverkäufen (nach Neubau oder Sanierung) wurden im Mittel 461000 Euro bezahlt - nach 427000 Euro in den beiden Jahren zuvor. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen erhöhte sich der Durchschnittspreis von 201000 auf 218000 Euro. Baugrundstücke zählen auch weiterhin zur absoluten Mangelware an der Oos. In den Villenlagen lagen die Grundstückspreise um rund 21 Prozent über dem Bodenrichtwertniveau. In einfachsten Lagen wurden immerhin noch neun Prozent höhere Kaufpreise erzielt. Für Gartengelände direkt am Haus wurden im Berichtszeitraum rund 55 Euro je Quadratmeter im Durchschnitt bezahlt. Ortsnahes Gartenland ist hingegen mit etwa sieben Euro deutlich günstiger. Für Ackerland wurden in der Kurstadt zuletzt im Mittel 2,20 Euro je Quadratmeter auf den Tisch gelegt. Die Durchschnitts-Preise für Weingärten schwanken zwischen zwei Euro in nicht flurbereinigten und drei Euro in flurbereinigten Gebieten. (Wird fortgesetzt.) Kommentar

