Zwei Stiftungen helfen

Der geschäftsführende Vorstand Peter Möller informierte über die Schwerpunkte der ESSt. Seit der Gründung 1992, also vor 25 Jahren, hat die Stiftung mehr als 20 Millionen Euro überwiegend für Bildungsprojekte in Mittel- und Osteuropa ausgegeben. Begegnung und Versöhnung mit unseren östlichen Nachbarn war die Hauptmotivation von Stifter Eberhard Schöck. Von anfänglichen Qualifizierungsprojekten für angehende junge Unternehmer im Handwerk entwickelte sich die Stiftungsarbeit hin zu Modellprojekten in den jeweiligen Heimatländern.

"So kann eine bessere Ausbildung im Handwerk von Grund auf geleistet werden", betonte Möller. "Durch die Förderung des Berufsschüleraustauschs wird eine west-östliche Jugendbegegnung ermöglicht und gleichzeitig Wissen vermittelt." Die ESSt entwickelt ihre Projekte überwiegend selbst und setzt sie mit Hilfe von Experten jeweils vor Ort um. Mehr als 2000 Teilnehmer konnte die ESSt bisher im Rahmen dieser Projekte unterstützen. Die derzeitigen Partnerländer sind Russland, die Ukraine, die Republik Moldau und Georgien. Eberhard Schöck fügte hinzu: "Wir hoffen, dass sich einige der Handwerker selbstständig machen und Betriebe eröffnen. Das ist gut für die Länder im Osten und eine wichtige Grundlage zur Bildung demokratischer Strukturen."

Die Schöck-Familien-Stiftung, die 2012 auf Initiative von Sabine Schöck gegründet worden war, hat sich ebenfalls der Bildung verschrieben. Sie ist aber nicht aufs Handwerk beschränkt, sondern legt den Schwerpunkt auf die Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Indien, Nepal, Afrika und Deutschland. So unterstützt die SFS etwa den Bau von Schulen, Projekte für Waisen- und Straßenkinder, Berufsbildung und sozialpädagogische Maßnahmen. In Deutschland sind es inzwischen viele Projekte, die der Integration junger Zuwanderer dienen. Die SFS unterstützt die Träger bereits bestehender Projekte, damit diese fortgeführt werden können, und knüpft so an wertvolle bereits geleistete Arbeit an. Bisher wurden von der SFS annähernd 500000 Euro ausgegeben.

Mergen bedankte sich "für die tolle, beispielhafte Unterstützung der Flüchtlingssprachkurse. Das war und ist eine ganz große Hilfe und eine sehr wertvolle Unterstützung." Sabine Schöck meinte: "Für uns war es wichtig, dass wir etwas bewegen können. Den Menschen vor Ort weiterhelfen. Daraus entsteht ein enormer Effekt, weil ehemalige Schüler unser Wissen auch weitertragen und sich das Wissen so vermehrt."