"Fressjacke" und Gemüsedrink im Schnapsglas Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Um das Thema Ernährung im Pflegeheim, mit dem Obertitel "Ess-Kümmerer" als integratives Konzept, ging es in einem zweitägigen Workshop im Evangelischen Pflegeheim Weststadt Haus Elia, an dem Vertreter aller Heime in der Kurstadt teilnahmen, in denen selbstständig gekocht wird. Um den zentralen Stellenwert der Ernährung wussten alle Teilnehmer. Bietet sie doch nicht nur für manchen Heimbewohner die einzige Abwechslung am Tag, sondern auch die Möglichkeit, durch frische regionale Produkte und entsprechende Zubereitung positiv auf die Gesundheit einzuwirken. Für den Referenten, Diplom-Gerontologe und Heimleiter Markus Biedermann aus der Schweiz, stand zusätzlich die Frage einer optisch ansprechenden Mahlzeit im Raum, um den Senioren die Freude am Essen zurückzugeben, Lust auf das Zugreifen zu wecken und sie nicht einfach nur "abzufüttern". Für ihn ist eine ganz wichtige Priorität, individuell auf die Menschen zu reagieren und ihre Würde zu bewahren, sei das bei Schluckstörungen, Aversionen gegen bestimmte Lebensmittel oder eingeschränkter Motorik. Wenn beispielsweise die Tischmanieren nachlassen, was zumeist bei den Betroffenen selbst den größten Frust auslöst und bis zur Verweigerung der Nahrungsaufnahme führen kann, rät er ganz spielerisch zur "Fressjacke". In weite Taschen könne allerlei appetitliches Essbares gesteckt werden, quasi als kleine "Ess-Inseln", bei denen ein Senior einfach zugreifen kann. Oder wie wäre es denn, gesunde Gemüsedrinks im Schnapsglas zu servieren, das dann auf ex und hopp herunter gekippt werden kann? Nach Biedermanns Erfahrung wird das Angebot sehr gut angenommen, während an größeren Gläsern dagegen oft nur genippt werde. Zudem könnten so auch die gerade für Demenzkranke mit ihrem immensen Bewegungsdrang notwendigen Kalorien in Form von Sahne oder Butter ohne großen Aufwand zugeführt werden. Er rät zudem, die Bewohner einzubeziehen in die Planung der Speisen und sich auf Regionales zu besinnen: "Die wollen kein Sushi". Bei der Beteiligung der alten Menschen an der Essenszubereitung, wie heute in manchen Wohngruppen üblich, ist nach seiner Erfahrung die Resonanz nicht üppig, die meisten wollten einfach ihre Ruhe haben. Zudem verdient nach Biedermanns Ansicht "der Hygienegott in deutschen Altersheimen ein Lorbeerblatt", weil jede Kreativität genommen werde, wenn man vor lauter Verordnung nur noch mit "Ganzkörperkondom" arbeiten könne. Zwei zentrale Themen bereitete er im theoretischen Teil des ersten Workshop-Tages auf, am zweiten Tag wurde das Erlernte in der Küche des Hauses Elia in der Praxis angewendet. Fingerfood als leicht verdauliche und gesunde Kostform hat in der Küche des Schweizers einen hohen Stellenwert. In greifbare Stücke geschnitten, kann so die Selbstständigkeit beim Essen möglichst lange erhalten bleiben, als kleiner Baustein des aktivierenden Pflegekonzeptes, so der Referent. Smoothfood sei eine weitere Variante, um rohe oder gegarte, frische oder gefrorene, ernährungsphysiologisch hochwertige Nahrungsmittel in eine geschmeidige Konsistenz zu bringen. Sei das gemixt, püriert, passiert oder durch Aufschäumen - farblich sieht Smoothfood attraktiv aus, es riecht und schmeckt gut und spricht damit gleich mehrere Sinne an. Aufgeteilt in Gruppen gingen die Teilnehmer im Anschluss ans Werk, das Erlernte anhand von Biedermanns Rezepten umzusetzen.

