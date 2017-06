Schulsozialarbeit: Stadt schwächelt Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die Grundschulen Cité und Oos sowie die Vincenti-Grundschule sollen im Jahr 2018 jeweils eine halbe Stelle für Schulsozialarbeit bekommen. Die Aufrüstung in diesem Gebiet ist dringend nötig, denn im Landesvergleich hinkt die Kurstadt bei der Schulsozialarbeit deutlich hinterher. Das geht aus den Unterlagen für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 21. Juni hervor. Demnach plant die Stadtverwaltung ab 2018 den Ausbau der Schulsozialarbeit von derzeit 5,75 auf 7,25 Stellen. Laut einer Übersicht verfügen folgende Schulen schon derzeit über eine Schulsozialarbeit: Theodor-Heuss-Schule (1,5 Stellen), Werkrealschule Lichtental (0,75), Robert-Schuman- und Louis-Lepoix-Schule (1), Realschule und Grundschule Sandweier (1), Markgraf-Ludwig-Gymnasium (0,4), Richard-Wagner-Gymnasium (0,4), Gymnasium Hohenbaden (0,2), Grundschule Haueneberstein (0,5). Hinzu kämen dann noch die drei anderen Grundschulen mit jeweils 0,5 Stellen. Die Stellen werden grundsätzlich zu zwei Dritteln von der Stadt und zu einem Drittel von Land finanziert. Die Finanzierungszusage aus Stuttgart gilt mindestens bis 2019. Die 1,5 neuen Stellen schlagen laut Unterlagen mit etwa 86000 Euro Kosten pro Jahr zu Buche. Etwa 25000 Euro davon übernimmt das Land. Die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft hinsichtlich nationaler Herkunft, Leistungsvermögen, Sprachniveau und Sozialisation erfordere den Einsatz von Schulsozialarbeitern, heißt es in den Unterlagen. Auch die Elternarbeit, die von den Schulsozialarbeitern mitgeleistet werde, sei immer wichtiger. Deshalb sollen künftig alle Grundschulen in der Kurstadt mit solchen Stellen ausgestattet werden. Allerdings macht die Verwaltung auch keinen Hehl daraus, dass in der Kurstadt Nachholbedarf besteht. "Insgesamt ist Baden-Baden, was die Versorgung der Schulen mit Schulsozialarbeit betrifft, gegenüber anderen Stadt- und Landkreisen zurückgefallen. Der Stadtkreis stehe nach einer statistischen Auswertung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg an drittletzter Stelle im Vergleich der Stadtkreise bei der Auswertung "durchschnittliche Anzahl an Schülern pro Vollkraftstelle", heißt es. Baden-Baden liege unter dem Durchschnitt aller Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs. Zudem sind die Schulsozialarbeiter in Baden-Baden auch mit Aufgaben eingedeckt, die anderswo nicht von solchen Kräften erledigt werden. Beispielsweise deckt laut den Unterlagen die Schulsozialarbeit in der Theodor-Heuss-Schule in einem wesentlichen Stellenumfang auch die Organisation der Ganztagsbetreuung in Theos Treff mit ab. Auch in der Schule in Lichtental sei die Schulsozialarbeit in die Ganztagsbetreuung mit eingebunden.

