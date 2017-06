Bürger unterbreiten Verbesserungsvorschläge

Baden-Baden - Bei einem Rundgang in der Besuchsreihe "Oberbürgermeisterin vor Ort" stellte sich OB Margret Mergen am Donnerstag den Fragen und Anliegen der Lichtentaler Bürger. Ausgehend vom Clara-Schumann-Platz führte die Runde über Brahmsplatz, Klosterplatz, Maximilianstraße und Werkrealschule zum "Goldenen Löwen".

Dort bekamen die Teilnehmer Gelegenheit, auf rote, gelbe und grüne Kärtchen zu schreiben, was ihnen in Lichtental gefällt und was nicht, und welche Verbesserungsvorschläge sie hätten. Letztere überwogen schließlich bei der rot-gelb-grünen Kärtchensammlung, die an drei Pinnwände gesteckt wurden, was die OB zu einem Lob für die konstruktive Teilnahme der Lichtentäler veranlasste.

Schon unterwegs wurde klar, wo diese der Schuh am meisten drückt. Der Clara-Schumann-Platz - im Einmündungsbereich von Maximilian-, Haupt- und Haimbachstraße gelegen -, der vielen nicht bekannt sei, wie Mergen anmerkte, diene als wichtiger Pendlerparkplatz. Eine ansprechendere Gestaltung desselben sei durchaus eine Überlegung wert. Vielleicht könne dies ja nach Abschluss des Sanierungsgebiets Oos mithilfe eines Sanierungsgebiets Lichtental geschehen. Allerdings wollte Mergen noch keine zu große Hoffnungen machen: "Mehr als zwei Sanierungsgebiete gibt das Regierungspräsidium nicht her."

Großes Thema war auch der schlechte Zustand Lichtentaler Straßen. Unebenheiten, polternde Kanaldeckel und die Zustände in der Seelachstraße nerven die Anwohner besonders. Die Behebung der Missstände, prioritär in der Beuerner Straße, sei für den Haushalt 2018/19 angemeldet, erfuhren die Teilnehmer. OB Mergen gab zu, dass viele Baumaßnahmen trotz gefüllten Stadtsäckels nicht realisiert worden seien, weil die Ämter nicht nachgekommen seien, was durch Neueinstellungen jedoch verbessert werden soll. Außerdem, so Mergen: "Tiefbaufirmen reiben sich momentan die Hände, kleinere Vorhaben werden deshalb zurückgestellt." Stadtrat Paul Haußmann und andere monierten den Zustand des Pflasters am Klosterplatz. Regen spüle die Fugen aus, und für Radfahrer sei es ein gefährliches Pflaster. Er schlug einen Belag vor. "Keine Perspektive" sah Mergen für Verbesserungen in Sachen Radverkehr am Brahmsplatz.

Ein weiteres heftig diskutiertes Thema waren der Lkw- und Motorradverkehr und die damit verbundene Lärmbelästigung. Stadtrat Ansgar Gernsbeck schlug vor, wegen der Umleitung des Schwerverkehrs zwischen Bühlertal und Sand über Lichtental beim Landrat zu intervenieren. Der Busverkehr und viele Leerfahrten der Busse könnten durch die Verlegung der halben Busflotte der BBL in ein neues Depot auf dem ehemaligen Ooser Juvena-Gelände deutlich reduziert werden, stellte Mergen in Aussicht. Fachgebietsleiter Straßenverkehr, Manfred Schmalzbauer, ging ausführlich auf die rechtlichen und technischen Grenzen, etwa bei Tempolimits, Motorrad- oder Lkw-Fahrverboten oder der "unsinnigen Ampel" bei der Geroldsauer Mühle ein. Gefordert wurde von Anliegern unter anderem eine durchgehende Tempo-30-Regelung in der Geroldsauer Straße und ein Nachtfahrverbot für Lkw und Motorräder. Schmalzbauer verteidigte auch den teils heftig kritisierten Gemeindevollzugsdienst, der nach Meinung vieler Lichtentaler dort viel zu selten präsent sei, wo, vor allem an Markttagen auf dem Klosterplatz, falsch geparkt werde. Ein mindestens halbstündiges kostenloses Parken auch auf Parkplatz hinter dem Alten Rathaus zur Steigerung der Einkaufsattraktivität vor Ort stand ebenfalls zur Diskussion.

Im Hof der Werkrealschule informierte Fachgebietsleiter Siegfried Schmich über die Sanierungsmaßnahmen, für die die Stadt "viel Geld in die Hand genommen" habe. Stadtrat Hansjürgen Schnurr stellte dort für das kommende Jahr eine Wiederholung der erfolgreichen Leistungsschau "Markt der Möglichkeiten" in Aussicht. Auch die Möglichkeiten zur Schülersteuerung zur Stärkung des Schulstandorts, etwa durch Verlegung der von-Stulz-Schrieverschen-Schüler in die Räume der WRS, was zusätzliche Kindergartenplätze freimachen könnte, wurde diskutiert. OB Mergen versprach, zahlreiche der eingegangenen Anregungen in ihre Agenda aufzunehmen.