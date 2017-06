Ein besonderer Duft nach Wein und Holz

Baden-Baden - Schritt für Schritt geht es hinab in den Keller. Feuchtigkeit liegt in der Luft, und ein besonderer Duft mit einer Essignote steigt einem in die Nase - nach Wein und nach Holz. Zwei schwere, mit Weinlaub und Trauben verzierte schmiedeeiserne Türen versperren den Weg in die Weinschatzkammer der Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier. Aber für zwölf

BT-Leser wird sie Kellermeister Christoph Zeidler am Donnerstag, 22.Juni, 19Uhr, ausnahmsweise öffnen. Denn normalerweise ist das Weinarchiv nicht zugänglich.

Weiße Kerzen, die auf Leuchtern an den Regalen stecken, verbreiten ein sanft flackerndes Licht und sorgen für eine besondere Atmosphäre.

Die hohe Luftfeuchtigkeit ist für die einige Tausend hier lagernden Flaschen nicht schädlich. Im Gegenteil: Der Korken werde, da die Behältnisse liegen, von innen vom Wein befeuchtet, von außen durch die Feuchtigkeit in der Luft. Aufgrund der drei kleinen Löcher, die in den Kapseln oben am Flaschenhals vorhanden seien, könne der Wein atmen, erklärt der Experte.

Eine Rarität ist der Affentaler Beerenwein von 1928, da diese Flasche ein Einzelstück ist. Bei einem Umbau, berichtet der Kellermeister, seien drei Flaschen dieses Jahrgangs gefunden worden, die eingemauert gewesen seien. Eine sei bei den Arbeiten kaputtgegangen, eine getrunken und die dritte aufgehoben worden.

Nach 1928 klafft eine Lücke im Weinlager, aber ab den 30er Jahren gibt es wieder einige Tröpfchen. Von 1947 an sind die Weine "fast lückenlos" vorhanden. Jeweils ein Jahrgang liegt in einem nummerierten sogenannten Gefach - immer zwei Reihen mit dem Flaschenhals zueinander. Nur dann nicht, wenn es von früher nurmehr sehr wenige Exemplare gibt, dann teilen sich mehrere Jahrgänge ein Gefach. Es fällt auf, dass so manches Gefach mit Wein in Bocksbeutelflaschen gefüllt ist. Der Wein sei damals in diesem Behältnis mehr nachgefragt worden als heute. Alte Weine sind durchaus auch verkäuflich, aber "nur in gute Hände abzugeben", sagt Christoph Zeidler und schmunzelt dabei.

Manche suchten solche Rebensäfte aus Anlass eines runden Geburtstags und würden dann den Geburtsjahrgang haben wollen. "Wir klären dann auch gerne über die Weine auf, die nicht nur teurer, sondern auch besonders sind", betont der Kellermeister. Auch der Millenniumswein "Riesling 2000" ist hier zu finden: Ein 1990er Neuweierer Altenberg, der erst nach zehn Jahren abgefüllt wurde.

"Wenn eine Flasche hier landet, ist sie erst einmal 15Jahre lang gesperrt", erklärt der Hüter des Archivs. Wenn sie dann verkauft werde, müsse der Kunde den Listenpreis und zwei Euro pro Jahr Lagerung bezahlen. Ein 1955er Jahrgang sei der älteste, der zu haben sei. 124 Euro müsse ein Liebhaber für diesen Neuweierer Mauerwein Riesling bezahlen, für einen aus den 1990er Jahren zwischen 40 und 50 Euro. Solche Tröpfchen seien allerdings eher was für "Spezialisten und Weinliebhaber, für Weinkenner und Eingefleischte".

Die alten Weine seien "sehr gut, gut bis hin zu fragwürdig im Geschmack", so Zeidler. Einen älteren Wein erkennt der Kenner schon an der Farbe. Weißwein beispielsweise habe oft ein "richtiges Goldgelb". Wenn er ins Bräunliche gehe, sei er nicht mehr gut. Rotweine hielten eher länger. Alle fünf Jahre werden die Flaschen in Augenschein genommen. Nach 15 bis 20 Jahren werden die Korken erneuert.

Die WG Bühlertal ist 1902, die in Neuweier 1922 gegründet worden. In Neuweier hat man aber zu Beginn noch keinen eigenen Keller gehabt. Die Fässer lagerten damals in den Kellern der Schule, des Rathauses und von Gasthäusern. 1970 haben sich die beiden WG zusammengetan.

Wer das Glück hat, unter den zwölf Teilnehmern von "BT- öffnet Türen" zu sein, der sollte eine Strickjacke mitnehmen und warme Schuhe anziehen - im Keller ist es deutlich kühler. Etwa zwei Stunden sind für die Führung mit Christoph Zeidler, in der er auch die eine oder andere Geschichte der WG, erzählen wird, vorgesehen.