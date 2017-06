"Die deutsche Romantik" als roter Faden

Baden-Baden - Fast immer ausverkaufte Konzerte und eine Rekordzahl an Abonnenten: "Künstlerisch und finanziell sind die Abo-Konzerte der Baden-Badener Philharmonie in dieser Spielzeit sehr gut gelaufen", sagt Chefdirigent Pavel Baleff und zieht damit ein positives Resümee der Abo-Reihe 2016/2017.

Diese ist zwar bereits zu Ende gegangen - die Spielzeit des Klangkörpers damit aber noch lange nicht. Erinnert sei an das musikalische Sommerprogramm, das die Philharmonie bis August erstmals an jedem Wochenende in der Konzertmuschel im Kurpark präsentiert, sowie die Rosen- und Schlosskonzerte, die ebenfalls noch auf dem Spielplan stehen. Nichtsdestotrotz hat Pavel Baleff bereits die nächste Abo-Konzertreihe im Blick.

Die acht philharmonischen Konzerte der Saison 2017/18 werden unter dem Titel "Die deutsche Romantik" Komponisten und Werke in den Mittelpunkt stellen, die auch mit Baden-Baden zu tun haben. "Robert Schumann und Johannes Brahms bilden die Achse der deutschen Romantik und werden damit automatisch einen Schwerpunkt unseres Programms bilden", sagt der Chefdirigent. Die Philharmonie hat sich vorgenommen, alle vier Brahms- und Schumann-Sinfonien innerhalb von zwei Jahren zu Gehör zu bringen. "Dafür ist jeweils eine große Orchesterbesetzung erforderlich", erläutert Baleff.

So wird der Klangkörper am 22. September mit den zweiten Sinfonien von Brahms, der sogenannten Lichtentaler Sinfonie, und Schumann in die Abo-Konzertreihe starten. Die ersten Sinfonien der Komponisten werden im sechsten Abo-Konzert am 23. März 2018 erklingen. In der nächsten Spielzeit folgen dann die dritten und vierten Sinfonien. "Diese Kompositionen gehören zu unserer Kulturgeschichte. Wir wollen sie auch als Kernrepertoire für künftige Gastspiele des Orchesters aufbauen", so der Chefdirigent. Interesse an den Programmen haben zum Beispiel Konzertveranstalter in Frankreich und in der Schweiz.

Zwar wird es wegen des Brahms-Schumann-Schwerpunktes keinen "Philharmonischen Solisten" in der neuen Spielzeit geben, doch auf interessante Solisten muss das Publikum nicht verzichten. So wird der Cellist Uladzimir Sinkevich, Lions-Preisträger der Flesch-Akademie, im dritten Abo-Sinfoniekonzert am 1. Dezember das Konzert für Violoncello und Orchester von Uladsimir Jauhenawitsch Soltan mit der Philharmonie uraufführen. Laut Baleff handelt es sich bei diesem Werk, das der Solist auf eigenen Wunsch hin zu Gehör bringt, um "eine sehr schöne, tiefgründige, ehrliche und nicht zu moderne Musik". Ebenfalls ein "Wunschstück" wird der Konzertmeister der Philharmonie, Yasushi Ideue, im Abo-Sinfoniekonzert am 19. Januar 2018 mit Max Bruchs "Schottische Phantasie" für Harfe, Violine und Orchester Es-Dur op. 46 spielen.

Im siebten Abo-Konzert am 13. April 2018 kann ein Vertreter der deutschen Hochromantik entdeckt werden: Die Philharmonie wird mit dem mehrfach preisgekrönten jungen Chor der Musikhochschule Mannheim eine Komposition von Franz Wüllner zu Gehör bringen. Sinfoniekonzerte anlässlich der Brahmstage (am 20. Oktober), in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat (am 10. November) und mit dem Pianisten Ludmil Angelov (am 11. Mai 2018) komplettieren das Programm der Abo-Konzerte, die auch Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Richard Wagner, Carl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven und vielen anderen umfassen; Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Kurhaus.

Das Osterkonzert mit dem Pianisten Bernd Glemser ( am 31. März 2018), zehn Jahre Philharmonische Jugendakademie mit einem "Best-off" aus den vergangenen Jahren, "repräsentative Gastspiele" im In- und Ausland, "eine starke Zusammenarbeit" mit dem Festspielhaus, Kooperationen mit den Musikhochschulen (neu dabei ist Bern/Schweiz), die Carl-Flesch-Akademie (sie wird nach dem plötzlichen Tod von Musikschulleiter Heinrich Funk künftig von Anna Fuchs, Mitarbeiterin in der Orchesterabteilung, mit Unterstützung durch Werner Stiefel organisatorisch betreut), ein Weihnachtskonzert für Menschen mit Behinderungen und viele andere Konzerte und Veranstaltungen mehr - das Engagement der Philharmonie ist vielseitig. "Die Stadt will uns, und die Stadt braucht uns", ist sich Baleff sicher.

Infos zum Programm gibt es telefonisch unter (07221) 932791, oder im Internet.

www.philharmonie.baden-baden.de