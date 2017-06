Personalbedarf der Kurstadt steigt an Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Stadt Baden-Baden ist mit mehr als 1700 Mitarbeitern (einschließlich Stadtwerke und Umwelttechnik) einer der größten Arbeitgeber an der Oos. In den vergangenen Jahren hat man die Zahl der Stellen tüchtig erhöht, deren Besetzung in manchen Bereichen inzwischen einige Probleme bereitet. Hintergrund Bauingenieur für den Wasserbau, Büromanagement beim Forstamt, Sachbearbeitung beim Fachbereich Finanzen, Sozialpädagogik im Bereich der Kindertagesbetreuung und Jugendförderung, Kassendienst in Freibädern - dies sind nur einige Beispiele von städtischen Stellenausschreibungen in diesem Jahr. 2016 versuchte man insgesamt 107 Mal, auf diesem Weg eine offene Stelle zu besetzen, das ist eine Steigerung um 67 Prozent innerhalb von drei Jahren. "Die Zahl der Ausschreibungen hat sich drastisch erhöht", bestätigt auch Michael Deißig, Leiter des Fachgebiets Personal der Stadtverwaltung. So stieg seit 2008 die Zahl der Stellen allein im Bereich der Stadtverwaltung um 20 Prozent. Hier sind inzwischen rund 1100 Personen beschäftigt. Hinzu kommen etwa 500 Mitarbeiter der Stadtwerke und 100 Beschäftigte bei der Umwelttechnik. Insgesamt sind rund 1360 Mitarbeiter der Stadt in Vollzeit beschäftigt, der Rest in Teilzeit. Die Zeiten, in denen in kommunalen Amtsstuben fast nur Beamte saßen, sind vorbei: Bei der Stadt Baden-Badern sind lediglich 15 Prozent der Mitarbeiter verbeamtet. Der hohe und ansteigende Personalbedarf der Stadt hat nach Aussage von Michael Deißig verschiedene Ursachen. Neben der Pflicht zur Erfüllung der Aufgaben eines Stadtkreises gebe es für die Stadt auch etliche Bereiche, die nichts mit der üblichen Tätigkeit einer Kernverwaltung zu tun haben. Diese reichen von Theater und Orchester über das Gartenamt bis zu den eigenen Baden-Badener Verkehrsbetrieben mit mehr als 100 Busfahrern. Außerdem würden sich aus gesetzlichen Vorgaben und aktueller Rechtsprechung häufig weitere Aufgaben für die Verwaltung ergeben. Als Beispiel nennt Deißig hier den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, der natürlich die Einstellung zahlreicher Erzieherinnen erforderte und noch erfordert. Allein für die geplante Kindertagesstätte im Keltenweg sind 19 Stellen vorgesehen. Im Bereich der Feuerwehr mussten zuletzt 16 Stellen geschaffen werden, um den EU-Arbeitszeitrichtlinien zu entsprechen. Besonders personalintensiv wirken sich die Aufgaben der Flüchtlingsbetreuung aus. Hierfür wurden im Doppelhaushalt 2016/17 insgesamt 71 neue Stellen ausgewiesen, von denen bislang 30 besetzt sind. Dies weist auch auf ein Problem für die Kommune hin, denn es lassen sich nicht für alle Planstellen so ohne weiteres die passenden Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen finden. So seien vor einigen Monaten immerhin 70 Stellen nicht besetzt gewesen, sagt Deißig. "Vakanzen gibt es bei uns immer", unterstreicht er und weist auf eine hohe Personalfluktuation bei der Stadt hin. Erzieher, Sozialarbeiter: Stellenmarkt leer gefegt Besondere Schwierigkeiten bereite die Stellenbesetzung im sozialen Sektor, denn "da ist der Arbeitsmarkt leer gefegt". Dies betrifft aktuell besonders den Bereich der Erzieher in Kindertagesstätten sowie Sozialarbeiter. Aber auch bei den technischen Fachkräften - speziell die Ingenieursstellen betreffend - ist die Personalrekrutierung für Kommunalverwaltungen nicht einfach. Schließlich sind hier die Verdienstmöglichkeiten in der freien Wirtschaft in der Regel doch etwas besser. Deißig weist auch darauf hin, dass bis ins Jahr 2030 knapp 40 Prozent der Mitarbeiter ausscheiden. Für die Stadt ist es somit eine Herausforderung, ihre personellen Lücken immer wieder zu schließen. "Wir müssen uns als attraktiver Arbeitgeber darstellen, auch wenn wir an Tarife gebunden sind", meint der Leiter des Fachgebiets Personal. So könne man die Sicherheit der Beschäftigung sowie die Qualifizierungsmöglichkeiten betonen, über Leistungsprämien reden, flexible Teilzeitmodelle und Home-Office-Möglichkeiten herausstellen sowie auf das betriebliche Gesundheitsmanagement verweisen. Im direkten Verwaltungsbereich "bedient" man sich auch gerne bei den Absolventen der hiesigen Verwaltungsschule. Aber auch die direkte Ausbildung bei der Stadt spielt bei der Nachwuchsgewinnung eine große Rolle, schließlich bietet man mehr als 100 Plätze an. Direkt bei der Stadtverwaltung sind es 40 Ausbildungsplätze in elf Berufen. Laut Deißig will man zudem die Straßenbauerausbildung wieder aktivieren und das Erlernen des Messtechnikerberufs neu anbieten. 68 Azubis bei den Stadtwerken Bei den Stadtwerken (einschließlich Umwelttechnik) lernen 68 Azubis - überwiegend im technischen Bereich. Gerade bei Letzteren stehe man im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft, die gerne die ausgebildeten Techniker anlocke, so berichtet Sandra Walter, Personalleiterin der Stadtwerke. Es sei auch nicht so einfach, qualifizierte junge Leute zu finden.

