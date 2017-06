Philharmonie zaubert spanisches Flair in den Kurgarten

(dü) - Was bei den alljährlichen Sommerkonzerten für die Berliner Philharmonikern die Waldbühne oder für die Wiener Philharmonikern das Schloss Schönbrunn ist, ist für die Baden-Badener Philharmonie die Konzertmuschel - auch Musikpavillon genannt - im Kurpark: In diesem Jahr knüpft die Baden-Badener Philharmonie an eine Konzerttradition vergangener Zeiten an - so fanden in der 1912 nach Plänen von August Stürzenacker im Jugendstil erbauten Konzertmuschel vor dem Kurhaus beispielsweise legendäre Konzerte des berühmten Komponisten und Kapellmeisters Johann Strauß statt. Denn der Klangkörper lädt, wie wir bereits berichteten, bis August an den Wochenenden bei wechselnden musikalischen Darbietungen zum kostenlosen Mithören ein.

So erklang vor großer Zuschauerkulisse und bei schönstem Wetter am vergangenen Samstagabend das Programm "Viva Espana!": Unter der Leitung von Chefdirigent Baleff, der zur Freude der Zuhörer auch mit launigen Worten moderierte und sich dabei sogar der spanischen Sprache mächtig zeigte, begeisterten die Philharmonie-Musiker mit spanischen Melodien.

Diese stammten zwar - ausgenommen das Intermedio aus der Zarzuela "La leyenda del Beso" von Reveriano Soutullo und Juan Vert - größtenteils aus der Feder nicht spanischer Komponisten wie Mozart, Minkus, Massenet, Johann Strauß, Tschaikowski, Bizet und Rixner, sorgten aber dennoch für spanisches Flair im Kurgarten.

Die Reihe "Rendezvous Classique am Kurhaus" wird am kommenden Freitag, 16.Juni, um 20.15 Uhr von der Philharmonie unter der Leitung von Chefdirigent Baleff fortgesetzt - bei schönem Wetter auf jeden Fall in der Konzertmuschel.

Denn im Gegensatz zu den Open-Air-Sommerkonzerten etwa der Berliner und Wiener Philharmoniker, die nur einmal stattfinden, sind die der Baden-Badener Philharmonie gleich mehrmals zu genießen.