Runden drehen für den guten Zweck

Im Jahr 2010 verlor der Herzensläufer Helmut Haberkost seine Frau durch eine Brustkrebserkrankung. Der Sport und vor allem das Laufen gaben ihm laut einer Mitteilung des Vereins Herzensläufer. Halt und Kraft, diesen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten. Und es entstand der Wunsch, seine Erfahrungen an andere weiterzugeben, auch andere Menschen zu unterstützen.

Mit der Gründung des Vereins Herzensläufer erfüllte er sich einen Traum. "Meine Vision ist es, durch Abenteuerläufe und Events, Menschen nachhaltig zu helfen", sagt Haberkost. So entstand auch die Idee des "Herzensläufer Generationenlauf". Er findet in Zusammenarbeit mit der Baden-Badner Sportstiftung Kurt Henn und dem Service-Club Round Table 227 Baden-Baden statt. "Ohne deren Hilfe wäre die Idee nicht umzusetzen", so Haberkost.

Das Konzept ist einfach: Alle können mitmachen, ob klein, ob groß, ob jung, ob alt, ob Hobbyläufer, Profi oder gehandicapte Personen. Jede Stadionrunde eines Läufers zählt, wird mit den Runden der anderen Läufer addiert, ergibt so eine Gesamtzahl, und diese Rundenzahl soll von Sponsoren in Euro bezahlt werden.

Neben dem Lauf (10 bis 16Uhr - Anmeldung ab 9 Uhr möglich) werden laut der Mitteilung zahlreiche Aktivitäten für Kinder angeboten, so dass dieser Tag ein richtig sportlich motivierter Familientag wird. Auf dem Programm stehen laut Mitteilung ein Fußballtor mit Geschwindigkeitsmessung, Slackline, Fußball, Hockey und Stände von Sponsoren und Hilfsorganisationen. Es gibt Essen und Trinken. Ein musikalisches Rahmen- und Abschlussprogramm mit verschiedenen Auftritten von Marc Marshall, Charles Simmons, und Nadia Ayche (ab 17Uhr) sowie Motivationsmusik von DJ Sascha Rininsland (10 bis 16Uhr) runden den Tag bis 21 Uhr ab. Der Gesamterlös geht an die Kinderstation der Klinik Balg sowie an den Kinder- und Jugendhospizdienst Baden-Baden. Beide helfen Kindern und Jugendlichen in Baden-Baden und der Region - für Haberkost "eine Herzensangelegenheit". "Helfen Sie mit zu helfen", fordert er zur Teilnahme auf.

Als Privatperson kann man einfach vorbeikommen und mitmachen. Die Registrierung ist am Eingang des Geländes oder per Voranmeldung im Internet möglich. Das Startgeld beträgt 10 Euro pro Person. Familien (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) starten für 25 Euro. Kinder bis zwölf Jahren dürfen kostenfrei teilnehmen. Firmen können ein Laufteam stellen. Zudem kann man eine Laufpatenschaft übernehmen, indem direkt auf einzelne Teilnehmer gesetzt und pro Runde ein Betrag gespendet wird. "Damit motivieren Sie diesen Läufer zusätzlich", heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus haben Sponsoren die Möglichkeit, sich finanziell mit verschiedenen Paketen zu beteiligen.

www.herzensläufer.de