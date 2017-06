Premiere: Leitwölfin führt das Rudel

Baden-Baden - Erstmals in ihrer Geschichte werden die Höllenwölfe künftig von weiblichen Leitwölfen angeführt, nachdem dieser Job bisher den Herren vorbehalten war. Das gesamte neue Vorstandsteam um Präsidentin Imogen Nabel und ihrer Stellvertreterin Lissy Braxmaier wurde in geheimer Wahl einstimmig bestätigt.

Wobei allein schon die Kandidatenkür bei dieser sehr geselligen und humorvollen Jahresversammlung für viel Gelächter sorgte. Kam die neue Anführerin, Mutter des diesjährigen Kinderprinzen Lysander I., doch am Schmutzigen Donnerstag dieses Jahres erstmals in ihrem Leben mit den Höllenwölfen in Berührung. Man beschnupperte sich, war sich sympathisch, und nach einigen Gläschen stand die Frage im Raum, ob denn eine Aufgabe im Vorstand denkbar wäre. Imogen Nabels spontane Zustimmung verlieh Expräsident Raphael Roth Heldenmut, und tatsächlich stellte sie sich auf seine vorsichtige Frage ebenso unverblümt als seine Nachfolgerin zur Verfügung, da sie nach eigenen Worten "am Brauchtum hängt". Womit sie sich in der Historie der Höllenwölfe schon jetzt einen Ehrenplatz gesichert hat, denn an einem Tag Neumitglied und gleichzeitig Präsidentschaftskandidatin zu werden, das ist wohl einmalig.

Nach 19 Jahren im Vorstand, davon sechs Jahre als Präsident, geht Raphael Roth zwar offiziell bei den Höllenwölfen "in Rente", versicherte aber seine unbedingte Bereitschaft, dem neuen Vorstandsteam jederzeit helfend zur Seite zu stehen. Auch würde er gerne den Posten des Sitzungspräsidenten beim nächsten Büttenabend der Höllenwölfe im kommenden Jahr übernehmen, was ihm sicherlich niemand streitig machen wird.

Der positive Schwung der Neubesetzung durch Imogen Nabel wirkte sich auch bei den weiteren Wahlen aus. Nach fünfjähriger Vakanz konnte die Stelle der zweiten Vorsitzenden mit Lissy Braxmaier wieder neu besetzt werden. Schatzmeisterin Gabi Epple führt ihr Amt weiterhin aus, die "Chefin des Protokolls", Petra Anderer, wurde nach fünf Jahren im Amt ebenso herzlich verabschiedet wie Raphael Roth, Birgit Frey komplettiert als ihre Nachfolgerin das weibliche Führungsteam. Beisitzer sind künftig Xaver Braxmaier und Karl-Heinz Maier, da auf den Posten, auf denen es nichts zu melden gibt, durchaus auch Männer einsetzbar wären, meinte die Versammlung in herzlicher Einigkeit.

Zuvor ließ Petra Anderer in ihrem Jahresrückblick die Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres für die derzeit 122 Mitglieder Revue passieren. Dazu zählte der in diesem Jahr außergewöhnlich gut besuchte Neujahrsempfang, die freundschaftliche Visite bei etlichen närrischen Sitzungen befreundeter Vereine, die Teilnahme am Ooser Umzug oder der Abschluss im Bütthof mit Verbrennung der Schatulla. Aus personellen Gründen musste das Maifest dieses Jahr gestrichen werden, dafür beteiligten sich die Höllenwölfe an der Maibaumaufstellung an der Geroldsauer Mühle. Laut Schatzmeisterin Gabi Epple mussten erhöhte Mehrkosten gestemmt werden, weshalb der Saldo etwas geringer ausfiel.

Verschiedene Punkte einer Satzungsänderung zwecks Anpassung an heutige Gepflogenheiten wurden einstimmig akzeptiert. Die gute Tradition, die Vorstandssitzungen allen Mitgliedern offen zu halten, wird beibehalten und auch rege genutzt. Da Antje Wiggenhauser und Andrea Maier für die Showtanzgruppe der Green und Black Diamonds nicht mehr zur Verfügung stehen, werden für die 18 Kinder dringend neue Trainerinnen gesucht.