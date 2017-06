Eine Meisterin ihres Instruments

Bischweier

Bischweier

Sporthalle erhält neues Dach Bischweier (mak) - Das rund 1.400 Quadratmeter große Dach der Sporthalle in Bischweier wird saniert. Eine Spezialfolie kommt auf die Bretterschalung. Das Dachs aus Titanzinkblech ist laut Bürgermeister Robert Wein in der Lage eine Photovoltaikanlage zu tragen (Foto: Robert Wein).

Baden-Baden

Baden-Baden

In Kindergarten eingebrochen Baden-Baden (red) - Einbrecher sind am Wochenende in eine Kinderkrippe und das dazugehörende Verwaltungsgebäude in der Balger Straße in Baden-Baden eingestiegen. Mit brachialer Gewalt verwüsteten sie die Einrichtung, erbeuteten aber nur ein paar Münzen (Symbolfoto: dpa).

Ottersweier

Ottersweier

Auto überschlägt sich mehrfach Ottersweier (red) - Auf der A5 zwischen Achern und Bühl hat eine 22-Jährige am Sonntag die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde quer über die Fahrbahn geschleudert, bevor er sich auf dem Grünstreifen mehrfach überschlug (Symbolfoto: dpa).

Berlin

Berlin

Bundespräsident bei Facebook Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will erklärtermaßen mit den Bürgern ins Gespräch kommen - vor allem mit jungen Leuten nun auch über einen Extra-Kanal: An diesem Montag geht er mit einem eigenen Facebook-Auftritt an den Start (Foto: dpa).