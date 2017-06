Acura-Klinik: Kommen Chinesen zum Zug?

Baden-Baden - Im September soll die insolvente Acura-Klinik in der Rotenbachtalstraße an einen neuen Betreiber übergehen. Wer das sein wird, darüber unterhält sich der Gläubigerausschuss demnächst bei einem Treffen in Baden-Baden. Für die Kurstadt gibt es dabei zwei spannende Fragen: Bleibt das Gebäude eine Klinik? Und: Was geschieht mit den etwa 160Arbeitsplätzen?

Hintergrund

Zumindest die Antwort auf die erste Frage scheint mittlerweile klar zu sein: "Für das Areal ist die kurörtliche Nutzung planungsrechtlich vorgeschrieben", sagt Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Das bedeutet: An dieser Stelle ist nur eine Klinik denkbar - oder ein Hotel. Das sei für Baden-Baden "von höchstem Interesse". Wohnbebauung sei unmöglich, so die OB. Das habe sie auch dem Insolvenzverwalter so mitgeteilt. "Meines Wissens gibt es mehrere Bieter", so Mergen. "Sie haben alle eine medizinische Perspektive für das Gebäude im Auge." Das bestätigte gestern Insolvenzverwalter Otmar Hermann. "Alle Bieter, die bei uns ein Angebot abgegeben haben, sind bereit, den Klinikbetrieb fortzusetzen", teilte sein Büro mit.

Nach BT-Informationen gibt es insgesamt vier Bieter. Für eine Entscheidung werde es "höchste Zeit", meint die OB. An der Acura-Klinik sei nämlich "baulich einiges zu tun." Das sieht zumindest auch einer der Bieter so: Die chinesische Sino Great Wall Co., Ltd. hat laut schriftlichem Kaufangebot, das dem BT vorliegt, 15 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto in Deutschland eingezahlt, um die Kaufabsicht finanziell zu untermauern. Und man sei bereit, bis Jahresende weitere vier Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um nötige Investitionen abzusichern, heißt es in den Unterlagen weiter. Für die Sanierung des Gebäudes mit seinem denkmalgeschützten Altbau dürfte insgesamt ein zweistelliger Millionenbetrag fällig werden. Sino wolle "massiv in Gebäude und Medizin investieren", heißt es weiter. Für die 160 Beschäftigten wird eine zweijährige Arbeitsplatzgarantie gegeben.

Im Kaufangebot ist auch die Rede davon, was Sino inhaltlich mit der Klinik vorhat. Im Bereich Altersmedizin wolle man einen Standort mit Leuchtturmeffekt schaffen. Der weltweit tätige Klinikkonzern will zudem in der Kurstadt seine Europa-Niederlassung platzieren und von hier aus Kliniken in ganz Europa bauen, kaufen und betreiben. Zudem geht es darum, wohlhabende chinesische Patienten zur Behandlung nach Deutschland zu bekommen. Ein Vorhaben, bei dem der klangvolle Standort-Name "Baden-Baden" als hilfreich angesehen wird.

Bei einem anderen Käufer sei die Acura-Klinik "dauerhaft kaum überlebensfähig", heißt es in den Unterlagen der Sino weiter. Zu hoch seien erforderliche Investitionen, zu wenig rentabel sei der derzeitige Klinikbetrieb. Das Objekt sei anderenfalls "nur im Rahmen einer Immobilienverwertung" zu veräußern - als Wohngebäude.

Hauptgläubiger ist die Deutsche Apotheker- und Ärzte-Bank, die nach BT-Informationen 18 Millionen Euro haben will, um möglichst schadlos aus der Insolvenz zu kommen. Angaben darüber will die Bank keine machen. Vom Büro Hermann war zu hören, dass "die Banken ein wesentliches Gewicht bei der Entscheidung über den Zuschlag haben".

Ob dabei die Aussicht, die Klinik fortzuführen, oder doch schlicht die gebotene Summe ausschlaggebend sein wird, bleibt abzuwarten.Einiges deutet darauf hin, dass das Angebot aus China nicht zum Zug kommt. Wie zu hören war, hat der Interessent, der im Bieterwettstreit die besten Karten hat, demnächst ein Gespräch bei der Verwaltungsspitze. Die Sino Great Wall hat nach BT-Informationen derzeit aber keinen Kontakt ins Rathaus.