Polizist "bereut fürchterlich, was er getan hat"

Baden-Baden - Um einen Polizeibeamten, der seinem Vorgesetzten ein gefälschtes Abiturzeugnis vorgelegt hatte, ging es gestern vor dem Baden-Badener Amtsgericht. Der Polizist wurde zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt.

Der 31-jährige Polizist hatte sich um die Zulassung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst beworben, wie in der Verhandlung deutlich wurde. Er gab an, sein Abitur derzeit nachzumachen - und wurde deshalb zum Auswahlverfahren zugelassen. Allerdings waren seine Prüfungsergebnisse bei diesem Auswahlverfahren für den gehobenen Dienst nicht gut genug, womit das Kapitel eigentlich hätte beendet sein können. Offenbar wollte der Beamte aber auf dem Revier nicht zugeben, dass es auch mit dem Abitur nicht klappte. Denn einige Zeit später nahm er Urlaub und kündigte an, in dieser Zeit die Abiprüfung zu absolvieren.

In der Folge wurde er von der Dienststelle seines Polizeireviers mehrfach aufgefordert, sein Abiturzeugnis für die Personalakte vorzulegen. Als ihm sein Vorgesetzter schließlich eine Frist setzte, legte er ein gefälschtes Zeugnis und die gefälschte Teilnahmebestätigung eines Vorbereitungskurses vor. Die Fälschung fiel aber auf: In dem Zeugnis war der Notendurchschnitt falsch berechnet, zudem fand sich an zwei Stellen ein Schreibfehler. Der Polizist, der bis dahin im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg tätig war, wurde vom Dienst suspendiert.

Rechtsreferendar Tobias Lubnau, der die Staatsanwaltschaft vertrat, plädierte auf eine relativ moderate Strafe, weil der Angeklagte ein Geständnis abgelegt und Reue gezeigt habe. Bei Urkundenfälschung sei eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren sowie eine Geldstrafe möglich. Er empfahl eine Geldstrafe von 60Tagessätzen.

Die Verteidigung warf der Staatsanwaltschaft in dem Fall ein "Foul" vor, das eine "gelbe oder rote Karte" verdiene. Die Staatsanwaltschaft hatte den Verhandlungstermin öffentlich bekanntgemacht. In einer Pressemitteilung hatte es geheißen, der geständige Angeklagte habe Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, deshalb werde der Sachverhalt nun in einer öffentlichen Hauptverhandlung geklärt (wir berichteten).

Rechtsanwalt Hannes Linke bezeichnete das als "falsch": Sein Mandant habe den Strafbefehl dem Grunde nach akzeptiert und sich geständig gezeigt. Der eingelegte Einspruch habe sich nicht auf den Strafbefehl als solchen bezogen, sondern lediglich auf die Höhe des Strafmaßes. Im Strafbefehl seien von der Staatsanwaltschaft noch 80Tagessätze gefordert worden. Er verwies darauf, dass sein Mandant nicht vorbestraft sei, eine "blütenweiße Weste" habe. Und: "Der Angeklagte bereut fürchterlich, was er getan hat."

Auch die Richterin ließ als mildernde Umstände gelten, dass der Angeklagte ein vollumfängliches und nicht beschönigtes Geständnis abgelegt habe und nicht vorbestraft sei. Zudem sei es ihm nicht darum gegangen, sich durch die Fälschung Vorteile zu verschaffen. Vielmehr habe er Erwartungen, die andere in ihn gesetzt hatten, nicht enttäuschen wollen. Sie sprach von einer "Kurzschlussreaktion" des Angeklagten. Dennoch habe er einen Vertrauensbruch gegenüber seinem Dienstherren begangen. Vor diesem Hintergrund seien die von der Staatsanwaltschaft zuletzt geforderten 60 Tagessätze (2700Euro) angemessen. Zusätzlich muss der Angeklagte die Kosten des Verfahrens tragen.