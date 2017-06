Eine Meisterin ihres Instruments

Stutensee

Opfer nach Hochhausbrand identifiziert Stutensee (lsw) - Bei dem Feuer in einem Hochhaus in Stutensee bei Karlsruhe sind am frühen Dienstagmorgen eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Inzwischen sind die Opfer identifiziert: Es handelt sich um den 68-jährigen Wohnungsinhaber und seine 65-jährige Schwester, die zu Besuch bei ihrem Bruder war (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Bei dem Feuer in einem Hochhaus in Stutensee bei Karlsruhe sind am frühen Dienstagmorgen eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Inzwischen sind die Opfer identifiziert: Es handelt sich um den 68-jährigen Wohnungsinhaber und seine 65-jährige Schwester, die zu Besuch bei ihrem Bruder war (Foto: dpa). » - Mehr

Bischweier

Sporthalle erhält neues Dach Bischweier (mak) - Das rund 1.400 Quadratmeter große Dach der Sporthalle in Bischweier wird saniert. Eine Spezialfolie kommt auf die Bretterschalung. Das Dachs aus Titanzinkblech ist laut Bürgermeister Robert Wein in der Lage eine Photovoltaikanlage zu tragen (Foto: Robert Wein). » Weitersagen (mak) - Das rund 1.400 Quadratmeter große Dach der Sporthalle in Bischweier wird saniert. Eine Spezialfolie kommt auf die Bretterschalung. Das Dachs aus Titanzinkblech ist laut Bürgermeister Robert Wein in der Lage eine Photovoltaikanlage zu tragen (Foto: Robert Wein). » - Mehr

Baden-Baden

In Kindergarten eingebrochen Baden-Baden (red) - Einbrecher sind am Wochenende in eine Kinderkrippe und das dazugehörende Verwaltungsgebäude in der Balger Straße in Baden-Baden eingestiegen. Mit brachialer Gewalt verwüsteten sie die Einrichtung, erbeuteten aber nur ein paar Münzen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Einbrecher sind am Wochenende in eine Kinderkrippe und das dazugehörende Verwaltungsgebäude in der Balger Straße in Baden-Baden eingestiegen. Mit brachialer Gewalt verwüsteten sie die Einrichtung, erbeuteten aber nur ein paar Münzen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr