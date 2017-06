Auge in Auge mit dem Jungstorch

Rastatt



Störche töten Jungvögel Rastatt (fuv) - Ein Anwohner in der Kleinwäldelestraße in Plitersdorf hat am Dienstag Piere Fingermann alarmiert: Störche attackierten dort den Nachwuchs von Artgenossen. Trotz des schnellen Handelns des Vogelschützers kam für zwei Jungvögel jede Hilfe zu spät (Foto: Vetter). » Weitersagen (fuv) - Ein Anwohner in der Kleinwäldelestraße in Plitersdorf hat am Dienstag Piere Fingermann alarmiert: Störche attackierten dort den Nachwuchs von Artgenossen. Trotz des schnellen Handelns des Vogelschützers kam für zwei Jungvögel jede Hilfe zu spät (Foto: Vetter). » - Mehr