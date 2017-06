In der Muschel wird jeder zum Solisten

Interview

BT: Die Philharmonie verfügt ja bekanntermaßen über ein großes Repertoire. In der Sommerkonzertreihe "Rendezvous Classique" spielt das Orchester an den jeweiligen Wochenenden gleich mehrere ganz unterschiedliche Konzertprogramme vor großem Publikum, das ist doch sicher eine besondere Herausforderung?

Bronner: Unsere Philharmonie gehört zu den wenigen Orchestern in Deutschland, die innerhalb kürzester Zeit eine große Palette an klassischen Ouvertüren, eine Vielzahl von Operetten und das Repertoire der Walzerkönige der Familie Strauß bis hin zu Broadway- und Musical-Melodien aus seinem ständigen Repertoire abrufen kann. Dies begründet sich ein Stück weit in der über 150-jährigen Geschichte des Orchesters und dem Glück, einen wahren Schatz an Kompositionen im Notenarchiv sein Eigen nennen zu dürfen. Die unter dem Zusammenwirken von unserer Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Nora Waggershauser von der Baden-Baden Events und Steffen Ratzel von der Bäder- und Kurverwaltung in Zusammenarbeit mit unserer Philharmonie neu entstandene Konzertreihe "Rendezvous Classique" ist eine herausragende Novität, welche unser Konzertangebot und unseren Kulturauftrag innerhalb dieser Stadt erweitert.

BT: Langjährige Mitglieder der Philharmonie kennen sicher bereits einige der Stücke, die auf diesen Konzertprogrammen stehen. In jüngster Zeit hat im Orchester ein Generationswechsel stattgefunden, neue junge Kollegen sind hinzu gekommen. Wie meistern diese die Anforderungen?

Bronner: Mittlerweile gehöre ich persönlich ja schon zu den alten Hasen. Seit 21 Jahren, in denen ich als Solo-Trompeter in unserer Philharmonie angestellt bin, habe ich eine sehr große Anzahl an Konzerten mit unglaublich viel unterschiedlichem Repertoire spielen dürfen und engagiere mich als Orchestervorstand, damit sich unsere Philharmonie weiter entwickelt, sowohl musikalisch als auch substanziell. Deswegen freut es mich umso mehr und erfüllt mich mit großem Stolz, mit welch tollen jungen Musikern und Musikerinnen wir in den vergangenen Jahren unser Orchester bereichern konnten. Für die jungen Kollegen ist es eine große Herausforderung, mit den wenigen Proben die Programme am Abend sauber abzuliefern, und ich erinnere mich an meine ersten Jahre im Orchester und sehe nun, mit welchem Ehrgeiz die "jungen Kollegen" bei der Sache sind.

BT: Als Zuhörer im Kurgarten ist es ein besonderes Erlebnis, das Orchester in der Konzertmuschel spielen zu hören - auch wegen des stimmungsvollen Ambientes. Wie empfinden die Musiker selbst das in der Muschel? Stören die Nebengeräusche oder das Kommen und Gehen der Zuhörer bei der Konzentration?

Bronner: Für uns Musiker ist die Konzertreihe "Rendezvous Classique" insofern eine Herausforderung, weil wir als klassisches Sinfonieorchester, das normalerweise für jedes Konzert mehrere Proben absolviert, in relativ kurzer Zeit unterschiedlichste Programme auf professionellem Niveau anbieten. Und dies in einer nicht ganz einfachen Akustik. Durch die Kuppel der Musikmuschel ergeben sich akustische Reflexionen, an die man sich schnell anpassen muss. Für eine bessere Beschallung der Konzerte wird diesbezüglich auch mit der Orchesteraufstellung experimentiert, was eine zusätzliche Flexibilität erfordert.

BT: Die in der Reihe "Rendezvous Classique" gespielten Werke sind im Vergleich mit jenen, die in einem Sinfoniekonzert erklingen, oft zwar kürzer, aber sicher nicht einfacher zu spielen?

Bronner: Unsere Philharmonie ist, wenn man von einem Sinfonieorchester ausgeht, von der Besetzung her leider eher klein besetzt. Wenn wir unsere Sinfoniekonzerte im Weinbrennersaal spielen, tun wir das immer mit Aushilfen und bilden einen ansehnlichen Klangkörper, in dessen Klang man sich integrieren kann. In den Konzerten in der Konzertmuschel agiert man solistischer. Andererseits sind wir hervorragend aufeinander eingespielt, was ein sehr schnelles und professionelles Arbeiten ermöglicht. Mich freut es sehr, mit welch großer Begeisterung die Konzertreihe vom Publikum aufgenommen wird.