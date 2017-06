Wie ein filigraner Schmiedehammer

Von Florian Krekel Baden-Baden - Kaum 30 Sekunden bearbeitet Dachdeckermeister Norbert Steinel auf dem Hof seines Betriebs in Lichtental einen ungefähr 30 mal 20 Zentimeter großen sogenannten Dachstein aus Naturschiefer. Dann ist sie fertig, eine der rund 250 Schiefertafeln, die Steinel für das Obstgut Leisberg herstellt. Sie werden später an die Bäume genagelt und mit den Namen der Pächter versehen. Einige der Schilder hängen bereits. Knapp drei Millionen Jahre alt sei das Rohmaterial dafür, ein aus Spanien stammender Schiefer, erklärt Steinel und wie zum Beweis entdeckt er eine Ablagerung eines Baumes in einer der Rohplatten, die er zur Bearbeitung in einem gelben Bottich wenige Meter hinter sich bunkert. Steinel steht vor einem einfachen, aufgebockten Holzbalken. In die Ränder der Vorrichtung sind zwei spitze Hämmer geschlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite steckt eine T-förmige Eisenvorrichtung, auf dem Boden liegen feine Schiefersplitter. Steinel schnappt sich ein Schieferstück und legt es auf das "T", eine sogenannte Haubrücke. Dann beginnt er, mit einem der Hämmer anhand einer vorgezeichneten Linie die Ränder der Platte in kleinen Stücken abzuklopfen. Dabei dreht er das Schieferstück in seiner Hand immer weiter, der Anblick hat etwas von einem industriellen Schmiedehammer, nur handbetrieben und viel, viel filigraner. "Wichtig ist, dass der Hammer immer auf der gleichen Stelle auf die Haubrücke trifft, sonst schwingt der Schiefer und bricht", sagt Steinel. Doch bei ihm bricht nichts, selbst dann nicht, als er in den oberen Teil der Platte noch ein feines Loch hämmert. Hier kommt später der Nagel durch, mit dem die Tafel am Baum befestigt wird. "Wenn man das so lange macht, wie ich, kann man das", schmunzelt er mit Blick auf seine 35 Berufsjahre. Und wieder sind 30 Sekunden um, die nächste Platte fertig - gerichtet, wie Fachleute sagen.

