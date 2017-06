Auge in Auge mit dem Jungstorch

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Gespannt schauen Josef Günther, der ausgewiesene Storchenexperte aus Bühl-Moos, Erika Seebacher und Fritz Withum vom Steinbacher Städtl aus auf das hintere Dach des Kirchenschiffs. Dort residiert das Steinbacher Storchenpaar seit etlichen Wochen, und der Nachwuchs ist bald flügge. Deshalb bekommen die Storchenzöglinge an diesem Morgen ihre Registrierringe verpasst. Josef Günther nennt die Zahl von rund 70 Tagen, bis der Storchennachwuchs fliegen kann. "Die Alten sind sehr besorgt um die Jungen", berichtet Erika Seebacher über ihre regelmäßigen Beobachtungen bei Familie Adebar. Seebachers Söhne Klaus und Friedrich betreuen die Steinbacher Störche schon seit vielen Jahren. Nach dem Winter putzen sie das verwaiste Storchennest und beringen die Jungstörche. Es dauert eine Weile, bis die beiden Betreuer nach dem Kirchturmaufstieg über die schmale Wendeltreppe und weiter über den Dachboden oberhalb des Kirchenschiffs die Dachluke unterhalb des Storchennestes aufstoßen. Zu gern würde Josef Günther gerne wissen, ob einer der beiden Alt-Störche eine Ringmarkierung aus hiesigen Gefilden trägt. "Aber das lässt sich kaum feststellen. Störche gehen gerne fremd", sagt der Storchen-Fachmann. Inzwischen hat das Weibchen das Nest verlassen. Ihr gefiederter Partner ist momentan außer Sichtweite. Mit ihren weit ausgebreiteten Flügeln dreht sie immer wieder ihre Runden um die Kirche, fliegt knapp über die Dachkuppe und macht vor der Kirchturmuhr einen eleganten Schwenk - immer den Storchenhals in Richtung Nachwuchs gedreht. Kritisch beäugt sie während des Fluges, was da in dem Nest passiert. Zunächst setzt sich Klaus Seebacher eine Schutzbrille auf, dann klopft er vorsichtig an den Unterbau des Nestes. Das soll die Jungen vorwarnen, dass sie in Deckung gehen, kommentiert Josef Günther aus der Ferne die Szene. Doch anders als gedacht steht einer der beiden Jungvögel plötzlich senkrecht im Nest. Er schaut mutig dem "Eindringling" ins Auge. "Das ist aber ein großer Jungstorch", sagt jemand aus der Gruppe, die den Vorgang beobachtet. Kurze Zweifel, ob der stehende Storch im Nest eventuell doch ein erwachsener Vogel sein könnte, zerstreut Josef Günther rasch: "Der Schnabel ist schwarz. Ein klarer Hinweis auf ein Jungtier." Kurze Zeit später gerät der Nachwuchs für die Zuschauer, die unten auf der gepflasterten Zufahrt zum Kirchenhof stehen aus dem Blickfeld. Klaus Seebacher hat inzwischen die beiden Vögel mit einer Decke zugedeckt. Das imitiert die schützenden Flügel der Alten mit der Folge, dass die Kleinen ruhig bleiben. Nach ein paar Handgriffen hat Klaus Seebacher die dünnen Storchenbeine mit einem Kunststoffring versehen. Darauf stehen der Ort und das Geburtsjahr des Jungvogels. "So große Jungstörche habe ich noch nie gesehen", sagt Klaus Seebacher, nachdem er mit seinem Bruder Friedrich vom Kirchendach wieder zurückgekehrt ist. "Ich hatte den Eindruck, dass der Storch jeden Moment losfliegt", erzählt er. Ansonsten handele es sich um "zwei große und gesunde" Adebars, lautet sein Befund. Erika Seebacher ist sich sicher, dass vor einiger Zeit drei kleine Vögel ihre spitzen Schnäbel aus dem Nest gestreckt haben. Doch Sohn Klaus meldet: "Keine Spur von einem dritten Storch."

