Als Zaungäste zur Oldtimer-WM nach Österreich Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Eifrig am Wienern sind derzeit vier Mitglieder des Historischen Feuerwehr- und Kulturvereins Baden-Baden (HFKV) in einer Garage der Feuerwache in der Schwarzwaldstraße. Sie haben nämlich eine Premiere vor sich, und die Zeit dafür drängt. Am Donnerstag, 22. Juni, starten Jürgen Sax, Wilfried Matt, Stefan Schaum und Helmut Meder mit einem Veteranenfahrzeug der Baden-Badener Feuerwehr zu einer 550 Kilometer langen Reise: Im österreichischen Bruck am Großglockner nehmen sie an der achten Feuerwehr-Oldtimer-Weltmeisterschaft teil. Der Veteran ist ein 44 Jahre altes Daimler-Benz-1113er-Feuerwehrfahrzeug mit 5,6 Litern Hubraum unter der vorstehenden Haube und 168 PS. Es diente noch bis vor kurzem als Ersatzfahrzeug der Baden-Badener Wehr, wenn mal ein Fahrzeug ausfiel, sagt Vereinsvorstand Jürgen Sax. Das Fahrzeug bekam eine neue Bereifung, eine neue Hauptuntersuchung (HU) und neuen TÜV, "ohne Mängel", wie Sax hervorhebt. Eine 200-Kilometer-Testfahrt habe es tadellos bestanden. Allerdings wäre das Fahren eines solchen Oldtimers manch modernem Trucker wohl eher nicht ganz geheuer. Das fängt schon an mit dem riesigen, eher schwergängigen Lenkrad im "Cockpit" des Führerhauses, dem es an allem mangelt, was heute in einem modernen Lkw Standard ist. Das Armaturenbrett ist eine nackte Ansammlung diverser Schalter und Knöpfe. Elektronische Helfer, Bildschirme oder digitale Ausrüstung sucht man vergeblich. Die Gangschaltung gleicht eher einem Rührwerk mit langen Wegen von einem Gang zum nächsten, der dann gelegentlich in ungeübter Hand auch schon mal hörbar einrasten kann. Und als Jürgen Sax den verdienten Veteranen zwecks Fototermin aus der Garage fahren will, ist erst mal Geduld gefragt. Bevor sich die Bremsen lösen, muss der wackere Motor Bremsdruck aufbauen, sonst geht da nichts. Irgendwann hat Wilfried Matt Armaturenbrett und Co. akribisch genug gesäubert, Helmut Meder mit diversen Putzmitteln die Kabinenrückwand innen picobello gereinigt, haben sich Stefan Schaum und Jürgen Sax rundherum ums Auto und die Ausrüstung gekümmert. Alle sind zufrieden. Die Weltmeisterschaft am Großglockner kann kommen. Allerdings, schränkt Sax gleich vorsichtshalber schon mal ein, nehme man bei dieser Premiere erst einmal als "Zaungast" teil. Man wolle sich einen Eindruck von den diversen Wertungs- und Geschicklichkeitsfahrten oder der Schlauchkupplungs-WM, die dort stattfindet, verschaffen. Auf jeden Fall ist diese WM-Ausfahrt nach Österreich, zumindest für alle Beteiligten, ein besonderer Höhepunkt auf der Agenda des derzeit ungefähr 50 Mitglieder zählenden Historischen Feuerwehr- und Kulturvereins, der noch eine Menge weitere Ideen und Projekte auf Lager hat. Wer daran interessiert ist, dabei mitzumachen, kann sich melden. Auch Sponsoren sind willkommen. Infos per E-Mail an hfkv-baden@gmx.de.

