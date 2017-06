Schüler hegen und pflegen ihre Kräuterbeete

Baden-Baden - Der beim Sandweierer Heimatmuseum in der Römerstraße 24 angesiedelte Schulgarten der Grundschule Sandweier öffnet am kommenden Dienstag, 20. Juni, zwischen 14.30und etwa 18.30 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Anlass ist der an diesem Tag von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten ausgerufene "Tag des Schulgartens".

In dessen Rahmen soll die Sandweierer Schule beziehungsweise deren im Jahr 2013 ins Leben gerufene Kräuter-Arbeitsgemeinschaft (AG) mit einer Urkunde für ihr vorbildliches Engagement gewürdigt werden.

Die Idee zur Gründung der Schulgarten-AG hatte die seinerzeitige Schulsekretärin Andrea Heck, die damit beim damaligen Rektor Heinz Kappenberger sofort auf offene Ohren stieß und die Einrichtung in Kooperation mit dem Heimatverein Sandweier zur Umsetzung brachte. Bis heute betreut sie sozusagen als "gute Seele" hochmotiviert die Geschicke rund um den zu ihrem "Lieblingskind" avancierten Schul-Kräutergarten beim Heimatmuseum.

Die Zahl der an der AG im jährlichen Wechsel teilnehmenden Dritt- und Viertklässler beläuft sich auf rund zehn Kinder, die sich engagiert der Pflege des schmucken und von Lavendelsträuchern umrandeten Areals widmen. Eine bemerkenswerte Vielfalt insbesondere an heimischen Kräutern wie Bohnenkraut, Spitzwegerich, Melisse, Thymian und Ananasminze weist die Gartenanlage auf. Die Frage nach ihren Lieblingskräutern beantworten die Kinder spontan und einstimmig mit "Cola", was nicht verwundert, lässt sich doch aus dem Cola-Kraut das bei Kids beliebte gleichnamige Getränk selbst herstellen. Aber auch die angepflanzte Ur-Wildfrucht Felsenbirne hat etwas für sich, wie Andrea Heck betont. Denn aus dieser lassen sich schmackhafte Marmelade und Gelee produzieren oder sogar ein Felsenbirnenkuchen herstellen.

Auch interessante Exkursionen wie Kräuterwanderungen und vieles mehr zählen zu den Aktivitäten der AG-Kinder, die sich jeden Dienstagnachmittag von 14.30 bis 16Uhr treffen. Ihre große Freude an "Produkten aus dem eigenen Garten" dokumentieren die Nachwuchsgärtner zudem in einem eigens von ihnen angefertigten Kräutertagebuch mit Rezepten und Fotos.

Beeindruckt und voll des Lobes über die Aktivitäten äußert sich Schulleiterin Karin Fierhauser-Merkel, die den Schulgarten aus pädagogischer Sicht als wertvolle Einrichtung schätzt, in der Spaß, selbstständiges Arbeiten, aber auch die Übernahme von Verantwortung wichtige Faktoren seien.

Längst sind die Kräutergarten-Kinder mit ihren auch zum Verkauf angebotenen Produkten wie Kräutertees, Lavendelsäckchen, Marmeladen, Blüten- und Kräuterbutter in Sandweier nicht unbekannt. Dabei erzielen sie willkommene Erlöse zur Kostendeckung, da sich die AG keiner Bezuschussungen erfreuen kann. Mit Verkäufen aktiv ist sie beim Adventsverkauf im Heimatmuseum und bei der Nikolausfeier im örtlichen Cap-Markt.

Seit Wochen widmeten sich die AG-Kinder jetzt intensiv der Beet- und Wegepflege sowie den weiteren Vorbereitungen für den "Tag des Schulgartens" am kommenden Dienstag, wenn sie zusammen mit Leiterin Andrea Heck der Öffentlichkeit ihren top gepflegten Garten präsentieren wollen.

Viele interessierte Eltern hätten inzwischen schon ihre Teilnahme angekündigt, verrät Andrea Heck, die sich neben diesen Gästen auch über das Kommen der schulischen Vertreter, darunter der ehemalige Schulleiter, der Vertreter des Heimatvereins sowie des Ortsvorstehers Wolfram Birk und des Pfarrers Michael Zimmer freut.