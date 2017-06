Millionen investiert - und noch viel zu tun

Baden-Baden - Bei der Kinderbetreuung hat sich in der Kurstadt in den vergangenen Jahren viel getan. Auch aktuell laufen einige große Projekte, wie die Verwaltung jetzt bei einem Pressegespräch betonte. Diese Anstrengungen reichen aber noch nicht aus: Wie berichtet, fehlen ab September für das kommende Kindergartenjahr etwa 80Plätze, für das darauffolgende Jahr ist eine Lücke von 49 Plätzen prognostiziert.

Diese Lücke bei der Betreuung lässt sich aus der zentralen Kita-Vormerkung der Verwaltung ablesen. In dieser Datenbank tragen Eltern ihren Betreuungswunsch für den Nachwuchs ein und bekommen dann - so die Idee - von der Verwaltung einen geeigneten Platz zugewiesen. Auf den Betreuungsplatz haben die Eltern einen Rechtsanspruch, erläuterte Iska Dürr, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales. Allerdings geht die Verwaltung nicht davon aus, dass die Eltern der laut Vormerkung unversorgten Kinder diesen Anspruch einklagen werden. "Wir versuchen, individuell Lösungen zu finden", erläuterte Dürr.

Mit den etwa 80 in diesem Jahr betroffenen Eltern suche man das Gespräch. So könne man bei unter Dreijährigen beispielsweise Angebote im Tagesmütter-Bereich empfehlen, ergänzte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Zudem erlischt laut Verwaltung beispielsweise der Rechtsanspruch, wenn man dem Kind irgendwo im Stadtgebiet einen Kitaplatz anbieten kann - auch, wenn die Eltern am anderen Ende der Stadt wohnen und diesen Platz deshalb nicht annehmen, sondern lieber auf einen geeigneteren Platz warten wollen.

Die Situation in Baden-Baden sei nicht ungewöhnlich, betonte die OB: Auch in anderen Städten gebe es eine größere Nachfrage an Plätzen, als die Kommunen decken könnten. Sie verwies auf die vielen Projekte in der Kurstadt, die im Bereich der Kinderbetreuung seit 2009 umgesetzt wurden oder aktuell geplant sind. Allein für den Zeitraum seit dem vergangenen Jahr bis 2019 seien acht große Bauprojekte beschlossen beziehungsweise bereits umgesetzt: die Erweiterung des Caritas-Kindergartens um zwei Krippengruppen (2016), der Neubau des Kindergartens St. Felix sowie die Nutzung der alten Räumlichkeiten dieses Kindergartens als provisorische Kita, der Neubau im Keltenweg, der Neubau des Kindergartens St. Bernhard, die Erweiterung der Kindergärten St. Walburga, Pezzettino und Regenbogen. Die Investitionskosten für diese Projekte liegen laut Verwaltung bei rund 11,7Millionen Euro.

"Mit diesen Maßnahmen und mit dem, was noch kommt, bekommen wir das weiter hin", zeigte sich Mergen überzeugt. Auch der zuständige Fachgebietsleiter Steffen Miller betonte: "Wir sind noch nicht am Ende. Wir gehen weiter, und das unter Hochdruck." Aber man müsse bei Neuplanungen auch stets darauf achten, dass diese von Eltern, Erziehern und Träger angenommen würden. Schnell eine Notlösung aus dem Boden zu stampfen, bringe wenig.

Mergen zeigte sich vor diesem Hintergrund auch eher skeptisch gegenüber dem Antrag der SPD, in der Cité einen Kindergarten in Containerbauweise zu errichten, um den Bedarf in diesem Jahr zu decken. Sie schließe einen Containerkindergarten zwar nicht aus, man müsse aber noch andere Möglichkeiten prüfen. So kämen teilweise Kirchen auf die Verwaltung zu mit Vorschlägen, in ihren Räumlichkeiten Kita-Angebote vorzusehen, auch weitere Betriebskindergärten seien in der Kurstadt denkbar. Konkrete Planungen wollte die Verwaltung indessen noch nicht nennen: diese würden erst in den kommenden Wochen in den gemeinderätlichen Gremien diskutiert.

Eine Idee gab Fachgebietsleiter Miller allerdings schon preis: Die Verwaltung erwägt, in der Kurstadt noch zwei Wald-Kindergartengruppen aufzubauen. Der Vorteil: Waldgruppen benötigen nur einen Unterschlupf im Wald, keinen richtigen Kindergartenraum, weil sie sich fast die komplette Zeit im Freien aufhalten. Und es gebe in der Kurstadt eine Nachfrage nach diesem Modell, betonte Miller.

