1 897 Blutspenden innerhalb eines Jahres

(co) - Eine besondere Ehrung wurde Albert Warth aus Ebersteinburg zuteil. Bärbl Mielich, Staatssekretärin im Sozialministerium, überreichte ihm in Stuttgart die von Ministerpräsident Kretschmann verliehene seltene Auszeichnung der Staufermedaille in Gold (Foto: Pagel-Steidl). » - Mehr